Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi
Mahkeme tarafından atanan Müjdat Gürbüz, Hasan Babacan'ın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminden çekildi
Giriş: 05.09.2025 - 18:29 Güncelleme: 05.09.2025 - 18:56
İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirilmişti.
BABACAN'IN ARDINDAN GÜRBÜZ DE ÇEKİLDİ
Hasan Babacan’ın ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Müjdat Gürbüz de heyetten çekildi. Babacan’ın çekilmesinin ardından Gürbüz’ün de görevden ayrılması, geçici yönetimdeki hareketliliği artırdı.
