        Rektör atamaları Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 5 üniversiteye rektör atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 01:12 Güncelleme: 06.09.2025 - 03:00
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu atandı.

        Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı. Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

        PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ

        Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesinden (İngiltere) doktora derecesini aldı.

        İnci, 1993-1994 yıllarında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent olan İnci, 1996'da doçentliğe yükseltildi.

        1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesine (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. İnci, 1999-2005 yıllarında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

        2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurt dışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu.

        Prof. Dr. Naci İnci, fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor. Prof. Dr. İnci'nin, üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında iki uluslararası patenti bulunuyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur getirildi.

        PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR

        İstanbul'da 1970'te dünyaya gelen Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, lisans eğitimini 1992'de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Okur, 1995'te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001'de ise doktora derecesini aldı. 1993'ten bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde akademik görev yapan Okur, 2016'da doçent, 2021'de ise profesör unvanını aldı.

        2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini yürüten Okur, Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı oldu. Okur, 60'tan fazla lisansüstü tez yönetti, yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri alanlarında dersler verdi. Çok sayıda uluslararası kitap ve makale çalışmasıyla bilim dünyasına katkı veren Okur, akademik kimliğinin yanı sıra reel sektörde de aktif rol alarak, yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetici yetiştirme-geliştirme faaliyetlerinde bulundu.

        15'e yakın sivil toplum örgütünde kurucu veya yönetici olarak yer alan Okur, 2011-2013 yıllarında SETA'da, 2019'dan itibaren ise İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2013'ten bu yana Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdüren Okur, evli ve dört çocuk babası.

        Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

