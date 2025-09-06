Babası gibi şehit oldu

Mersin’de, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar’ın (28) babası Ali Karapınar’ın (49) da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

BABASININ YANINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Mustafa Karapınar’ın, Kahramanmaraş’ta bulunan Şeyhadil Şehitliğindeki babasının kabrinin yanına defnedileceği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından şehit polis ile ilgili taziye mesajı yayınladı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

