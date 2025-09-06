Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün 6 bölgemizde sağanak bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yağışın, Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor. İşte 'sarı' alarm uyarısında bulunulan 8 kentimiz ve illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Marmara ve Ege'nin doğusu ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
8 KENT İÇİN 'SARI' ALARM
Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak alarmı verilen illerimiz ise şöyle: Bursa, Kocaeli, Bolu, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Düzce ve Yalova. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık
BURSA: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 27, Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 31, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 34, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 34, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KARS: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 35, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 35, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 35, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık