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        Haberler Dünya ABD'de Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı Vance "çocuksuz kadın" yorumlarının arkasında durdu | Dış Haberler

        ABD'de Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı Vance "çocuksuz kadın" yorumlarının arkasında durdu

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı David Vance, 2021'de çocuk sahibi olmayan kadınların bu kararını "dengesiz" ve "sosyopatça" olarak nitelendirmesine ve "çocuksuz, kedi sahibi sefil kadınlar ABD'yi yönetiyor" ifadesinin arkasında durdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:34
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        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
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        ABD'de 5 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, 2021'de "çocuksuz kadınlarla" ilgili eleştirilerini ifade etme şeklinin "aptalca" olduğunu ancak söylemlerinin arkasında durduğunu söyledi.

        Vance, New York Times gazetesinde yayımlanan röportajında, 2021'deki bir röportajda iklim değişikliği nedeniyle çocuk sahibi olmayanların bu kararını "dengesiz" ve "sosyopatça" olarak nitelendirmesine ve "çocuksuz, kedi sahibi sefil kadınlar ABD'yi yönetiyor" ifadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bu eleştirilerini ifade etme biçiminin "aptalca" olduğunu aktaran Vance, "Keşke farklı şekilde söyleseydim." ifadesini kullandı.

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        "Çok açık olmayan şekilde göstermeye çalıştığım şey, ülkemizin neredeyse patolojik bir şekilde çocuk karşıtı haline geldiğini düşündüğümdür." diyen Vance, tıbbi ya da sosyal nedenlerle çocuk sahibi olamayanları eleştirmek niyetinde olmadığını ancak söylediklerinin arkasında durduğunu kaydetti.

        ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris'in "iklim değişikliği yüzünden çocuk yapılmaması gerektiği" yönündeki söylemlerine katılmadığını aktaran Vance, "Eğer siyasi felsefeniz size bunu söylüyorsa bence bu dünya hakkında çok çılgınca bir düşünme şekli." diye konuştu.

        Harris'i "çocuksuz kedili kadınlar" kategorisine dahil etmediğini kaydeden Vance, Harris'in geniş bir ailesi olduğunu ve üvey çocuklarına karşı çok iyi bir üvey anne olduğunu bildiğini belirterek, "Kamala Harris'i asla bu şekilde suçlamam." ifadesini kullandı.

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        #Donald Trump
        #David Vance
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