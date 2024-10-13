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        Haberler Gündem Güncel Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı

        Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimindeki iller ile Doğu Anadolu bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Uyarıda, yağışların bugün ve yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 13.10.2024 - 10:05
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        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
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        Doğu Karadeniz'in kıyı kesimindeki iller ile Doğu Anadolu bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak beklenen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Yağışların, 14 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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        Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

        Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise öğleden sonra Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli il genelleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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        #meteoroloji
        #kuvvetli yağış
        #hava durumu
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