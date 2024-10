Altın Portakal 'Mukadderat'ın oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen geceye sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri katldı. Ünlü oyuncular Serkan Keskin ve Taner Ölmez ödül töreninde sahneye çıktı.

Başkanlığını usta yönetmen Ferzan Özpetek’in üstlendiği, oyuncular; Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, sinema eleştirmeni Melis Behlil, senarist Melisa Önel, müzisyen Mercan Dede, yapım tasarım, sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobambay’dan oluşan jüri 12 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Portakal'a Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat' filmini layık gördü.

Murat Has (Balinanın Bilgisi)

Don't You Let Me Go-Ben Sakın Bırakma (Ana Guevara-Leticia Jorge)

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü

Nader Saeivar (The Witness-Şahit)

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu

Vic Carmen Sonne (The Girl with The Needle-Şişli Kız)

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyunucu

Franklin Aro Huasco (The Dog Thief-Köpek Hırsızı)