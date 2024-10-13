Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu - Güncel haberler

Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu - Güncel haberler

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Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde, M.M. (73) ve C.A'dan haber alamayan yakınları, ikilinin beraber yaşadığı eve gitti.

Eve girilmesiyle, M.M. ile C.A. ve bahçede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin daha cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde cansız bedeni bulunan kişilerin öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın şüphelisi M.K. (16), jandarma ekiplerince yakalandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.