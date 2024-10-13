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        Haberler Gündem Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu - Güncel haberler

        Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu. Olayın şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 04:34 Güncelleme: 13.10.2024 - 04:34
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        Evde ve bahçede 3 kişi ölü bulundu
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        Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde, M.M. (73) ve C.A'dan haber alamayan yakınları, ikilinin beraber yaşadığı eve gitti.

        Eve girilmesiyle, M.M. ile C.A. ve bahçede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin daha cansız bedeni bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde cansız bedeni bulunan kişilerin öldürüldüğü tespit edildi.

        Olayın şüphelisi M.K. (16), jandarma ekiplerince yakalandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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