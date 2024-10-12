Chia tohumunun sağlığa faydaları nelerdir? Her yemeğe eklenebilir mi?
Son zamanlarda sofralarda sıklıkla tüketilmeye başlanan gıdaların başında chia tohumu geliyor. Karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral bakımından zengin olan chia tohumu, tohum, un ve yağ şeklinde kullanılabilir. Chia her gün tüketmenin faydaları nelerdir? İşte detaylar...
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Sadece zeytinyağı ile, yoğurt, kahvaltı gevreği veya salataların içine katılarak tüketilen chia tohumu, doğal ve sağlığa sağladığı faydalar ile sofraların vazgeçilmezi haline geldi. İşte her gün chia tohumu yemenin sağladığı faydalar...
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1. Alfa-Linolenik asitin (yağ asidi) değerli bir kaynağıdır
Omega-3 temel yağ asidi olan Alfa-Linolenik asit, normal kardiyovasküler fonksiyonu desteklemeye yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri ayrıca kan basıncını ve iltihabı düşürmeye yardımcı olur, bu nedenle chia tohumu tüketmek kalp sağlığınızı güçlendirir ve korur.
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2. Lif kaynağı
30 gram chia tohumunda 11 gram lif bulunur; bu lif sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur, bağırsak hareketlerini normalleştirir ve kolesterol seviyelerini düşürür.
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3. Glütensiz
Çalışmalar, çölyak hastalığı olan kişilerin önerilenden daha az kalsiyum, demir ve lif yediğini göstermiştir. Tüm bu besinler chia'da bulunabilir, bu da glütensiz yiyenlerin küçük kahverengi tohumların tadını çıkarabileceği anlamına gelir.
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4. Çoğu yemeğe eklenebilir
Chia tohumu çok yönlüdür. Sıvıya eklendiğinde yumuşak, cevizli tadı ve jelatinimsi dokusuyla salatalarda garnitür olarak; kek ve ekmek gibi fırınlanmış ürünlerde un olarak; smoothie, yoğurt, puding, reçel, yulaf ezmesi ve daha birçok şeyin gizli malzemesi olarak kullanılabilir.
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5. Uzun süre dayanabilir
Chia tohumları, dolap gibi serin ve kuru bir yerde düzgün bir şekilde saklanırsa beş yıla kadar dayanabilir. Chia tohumlarını bir torba açıldıktan sonra buzdolabında saklamak da onlara daha fazla ömür kazandıracaktır. Tohumları hava geçirmez bir torbada veya kapta saklamanız önerilir.
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6. Cilt sağlığına katkı sağlar
Chia tohumları omega-3 yağları içerdiğinden, kırışıklıklar ve akneyle savaşmaya ve cilde nemi geri kazandırmaya yardımcı olabilir.
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Uzmanlar, çıkarılmış chia yağının nemlendirici olarak, güneşten zarar görmüş cildi yatıştırmak için bir balsam olarak ve dudakların daha dolgun görünmesini sağlamak için kullanılmasını öneriyor.
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7. Diyabet tedavisinde kullanılabilir
Diyabetli fareler üzerinde yapılan çalışmalar, onlara chia tohumu vermenin hastalığı tersine çevirmeye ve hatta önlemeye yardımcı olduğunu gösterdi. Chia tohumlarının ayrıca kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olduğu da belirtildi.
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Chia tohumları protein ve lif açısından zengin olduğundan ekstra kaloriler olmadan tok hissetmenizi sağlayan iki besin açlığı kontrol edebilir ve sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olabilir.
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8. Kemik sağlığını korur
Sütle karşılaştırıldığında chia tohumları kemik sağlığının korunması için temel öneme sahip olan kalsiyumu beş kat daha fazla içerir.
Kaynak: Healthjournal