5. Uzun süre dayanabilir

Chia tohumları, dolap gibi serin ve kuru bir yerde düzgün bir şekilde saklanırsa beş yıla kadar dayanabilir. Chia tohumlarını bir torba açıldıktan sonra buzdolabında saklamak da onlara daha fazla ömür kazandıracaktır. Tohumları hava geçirmez bir torbada veya kapta saklamanız önerilir.