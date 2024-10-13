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        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de inşaat alanındaki toprak kayması sonucu bir bina boşaltıldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de inşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı

        Küçükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu bitişiğindeki bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 04:12 Güncelleme: 13.10.2024 - 04:12
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        İnşaat alanındaki toprak kaydı! Bina boşaltıldı
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        Tevfik Bey Mahallesi Bülent Sokak'ta gece saatlerinde inşaat alanında toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki bir binanın istinat duvarı çöktü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta ve Küçükçekmece Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, inşaat alanı çevresinde güvenlik önlemi alırken, bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi.

        Apartman sakinlerinden Yasin Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak kayması nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını belirterek, bina içerisinde çatlak olup olmadığının belli olmadığını ve müteahhidin gece saatlerinde mağdur olan apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini söyledi.

        Çevre binalarda oturan Selahattin Acar ise boşaltılan bina sakinlerinden birinin inşaat alanında çalışma yapıldığı esnada gelen sesler üzerine kepçe operatörünü uyardığını anlatarak çalışmalar sırasında uygun olmayan kepçenin kullanıldığını iddia etti.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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