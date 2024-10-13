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Tevfik Bey Mahallesi Bülent Sokak'ta gece saatlerinde inşaat alanında toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki bir binanın istinat duvarı çöktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta ve Küçükçekmece Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, inşaat alanı çevresinde güvenlik önlemi alırken, bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bina sakinlerinin geceyi belediyenin tahsis ettiği misafirhanede geçireceği öğrenildi.

Apartman sakinlerinden Yasin Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak kayması nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını belirterek, bina içerisinde çatlak olup olmadığının belli olmadığını ve müteahhidin gece saatlerinde mağdur olan apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini söyledi.

Çevre binalarda oturan Selahattin Acar ise boşaltılan bina sakinlerinden birinin inşaat alanında çalışma yapıldığı esnada gelen sesler üzerine kepçe operatörünü uyardığını anlatarak çalışmalar sırasında uygun olmayan kepçenin kullanıldığını iddia etti. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.