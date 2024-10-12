Gökyüzünde yeni bir hayat: Bir bebek uçakta doğarsa hangi ülkenin vatandaşı olur?

Ancak bebek uluslararası sularda veya herhangi bir ülkenin hava sahası dışında doğarsa, ebeveynlerin vatandaşlığı dikkate alınır. Eğer ebeveynlerin vatandaşlığı belli bir nedenle geçerli değilse, bebek uçağın kayıtlı olduğu ülkenin vatandaşlığını alabilir. Bu durumda, uçak hangi ülkeye kayıtlıysa, bebek o ülkenin vatandaşı sayılabilir.