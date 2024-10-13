Beşiktaş'ta Gedson Fernandes göz dolduruyor!
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor. En golcü dönemini yaşayan tecrübeli orta saha, Portekiz Milli Takımı'nın radarına girdi.
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Gedson Fernandes sezona hızlı başladı. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı, takımının en önemli hücum silahı konumunda.
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Fernandes, henüz daha ligin başı olmasına rağmen en golcü dönemine ulaştı.
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Rakip ağları 6 kez sarsan deneyimli orta saha, şimdiden kariyer sezonunu yaşıyor.
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Fernandes’in sergilediği bu performans Portekiz’de de yankı uyandırdı.
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Yetenekli orta saha için Portekiz Milli Takımı'ndan ekiplerin yakın takipte olduğu öğrenildi.
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Beşiktaş’ın bu sezon maçlarını izleyen yetkililerin, Roberto Martinez’e detaylı bir rapor verdiği ifade edildi.
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Portekiz Teknik Direktörü Martinez geçtiğimiz günlerde, "Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarf etmişti.
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Bu sezon daha hücumcu bir kimliğe sahip olan 25 yaşındaki futblocu, 12 maçta 6 golün yanı sıra 2 asistlik performansla 8 gole katkı yaptı.
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Özellikle Rafa Silva transferi ve Giovanni van Bronckhorst’un oyun planının bu değişimde önemli rol oynadığı öğrenildi.
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