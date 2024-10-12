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        Haberler Gündem Kırıkkale'deki kayıp kadın soruşturmasında tutuklanan 4 şüpheliden 2'si kardeşi çıktı - Öne Çıkan Haberler

        Kırıkkale'deki kayıp kadın soruşturmasında tutuklanan 4 şüpheliden 2'si kardeşi çıktı

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 18 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalşıner'i arama çalışmaları devam ediyor. Yalçıner'in ortadan kaybolması ile ilgili tutuklanan 4 şüpheliden 2'sinin kardeşi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 20:49 Güncelleme: 12.10.2024 - 21:31
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        2 şüpheli kardeşi çıktı
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        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 18 gündür haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in ortadan kaybolması ile ilgili tutuklanan 4 şüpheliden 2'sinin kardeşi olduğu öğrenildi.

        İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı.

        Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden Ş.G, Y.G, D.G. ve K.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Dün akşam saatlerinde ara verilen aramalar, 18'inci gününde devam etti.

        Aramalar, köy çevresi ve dağlık bölgelerde devam ederken, Jandarma Arama Kurtarma timi, Kızılırmak'ta Çeşnigir Köprüsü çevresinde arama yaptı. Sevgi Gülden Yalçıner'in izine rastlanamadı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G'nin kaybolan kadının kardeşi, K.U.'nun ise komşusu olduğu öğrenildi

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        #Kırıkkale
        #Sevgi Gülden Yalçıner
        #haberler
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