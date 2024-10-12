Pekmezin sağlığa faydaları nelerdir? Hangi besin değerlerine sahiptir?
Geçmişten günümüze kadar mutfaklarımızda yer almış, sade tüketilmesi pek tercih edilmemesine rağmen bazı yemek ve tatlıların içinde severek tüketilmektedir. Peki, pekmez insan sağlığı için ne kadar faydalı? İşte detaylar...
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Besleyici özelliğinin yanı sıra şeker oranı da yüksek bir besin olan pekmez, düzenli ve dikkatli tüketildiğinde sağlık açısından birçok fayda sunar. Sağlığa faydalarına gelin birlikte bakalım.
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Pekmezin besin değerleri
Aşağıdaki besin bilgisi USDA (ABD Tarım Bakanlığı) tarafından 1 yemek kaşığı (20 gr) pekmez için açıklanmıştır.
- Kalori : 58
- Yağ : 0g
- Sodyum : 7.4mg
- Karbonhidrat: 15g
- Lif : 0g
- Şeker: 15g
- Protein : 0g
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Karbonhidratlar
Pekmez neredeyse tamamen şeker formundaki karbonhidratlardan oluşur. Bir yemek kaşığı pekmez, şekerden 15 gram karbonhidrat sağlar.
Yağlar
Pekmezin içindeki kalorinin tamamı şekerden geldiği için neredeyse yağsızdır.
Protein
Yağda olduğu gibi pekmezde de protein yoktur.
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Vitamin ve mineraller
Pekmez, beyaz sofra şekerinin aksine, özellikle potasyum olmak üzere bazı vitamin ve mineraller açısından zengindir. Pekmez, kalsiyum, demir, magnezyum, kolin ve bazı B vitaminleri içerir.
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Sağlığa sağladığı faydalar
Pekmez, ölçülü kullanılması gereken bir ilave şeker olmakla birlikte, geleneksel sofra şekerinden farklı olarak içeriğindeki mikro besin maddeleri sayesinde bazı sağlık yararları sağlar.
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Kan basıncını düşürür
Potasyumun kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu iyi bilinir ve pekmez harika bir kaynaktır. Beyaz şekere kıyasla pekmez daha fazla potasyum içerir. Bir yemek kaşığı yaklaşık 293 miligram potasyum veya günlük ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 13'ünü içerir.
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Ancak potasyum ihtiyacınızı karşılamak için aşırı miktarda pekmez tüketmeniz önerilmez. İyi dengelenmiş bir diyetle günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz.
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Osteoporoz riskini azaltır
Osteoporoz, genellikle uzun bir süre boyunca meydana gelen kemiklerin zayıflamasıdır. Diyetinize çeşitli kalsiyum kaynakları ekleyerek, kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan osteoporozu önlemeye yardımcı olabilirsiniz.
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Bir yemek kaşığı pekmezde 41 miligram kalsiyum bulunur. 19-50 yaş arası yetişkinler için önerilen günlük alım miktarı 1000 mg'dır. Yani bir yemek kaşığı günlük kalsiyum ihtiyacınızın yüzde 4,1'ine katkıda bulunur. Pekmezdeki çinko kemikler için de faydalıdır.
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Kırmızı kan hücrelerini destekler
Demir, demir eksikliği anemisini önlemek için kırmızı kan hücrelerinin düzgün oluşumu için gerekli olan temel bir mineraldir. Pekmez, yemek kaşığı başına yaklaşık 1 miligram demir sağlar; bu da günlük gerekli alımın yüzde 5'idir.
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Özellikle vejetaryenler ve veganlar için pekmez, bu diyetlerde sıklıkla görülen eksikliklerden kaçınmak için daha yüksek demir alımını sağlamaya yardımcı olan sofra şekerinin geliştirilmiş bir ikamesi olabilir.
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Alerjiler
Pekmez yaygın bir alerjen değildir. Nadir de olsa pekmezde ve diğer yiyeceklerde bulunan para-aminobenzoik asit (PABA) adı verilen doğal bir kimyasala karşı alerji olmak mümkündür.
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Pekmez genellikle esmer şeker yapımında eklenir, bu nedenle pekmez alerjileri esmer şeker ürünleri yedikten sonra da fark edilebilir. Kurdeşen, mide sorunları, şişkinlik veya nefes alma zorluğu gibi pekmez alerjisi belirtilerinden şüpheleniyorsanız doktorunuza başvurun.
Kaynak: Verywellfit