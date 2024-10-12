Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
KAÇAK YAZARLAR
(Kürşad Oğuz)
Kürşad Oğuz dünya edebiyatı tarihinde zorlu bir yolculuğa çıkıyor ve kendi sonunu kurgulayan, hazırlayan yazarları anlatıyor. Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan Kaçak Yazarlar’da okurlar eserleri yaşamları değil, sonları olmuş yazarların yaşamöyküleriyle karşılaşıyor. J.D. Salinger’dan Patricia Highsmith’e, Ernest Hemingway’den Boris Vian’a, Colette’ten Iris Murdoch’a, Stefan Zweig’dan Jorge Luis Borges’e, Mark Twain’den Jack London’a bu dünyadan gitmek için yazmanın da bir yol olabileceğinin kanıtı yirmi iki portre.… Yokoluşun da bir varoluş biçimi olduğunu gösteren nice efsanevi yazar…
- 2
NEKSUS
(Yuval Noah Harari)
Yuval Noah Harari, Sapiens, Homo Deus ve 21. Yüzyıl İçin 21 Deris gibi eserleriyle dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı, şimdiyse bilgi ağlarının dünyamızı nasıl şekillendirdiğini ve yapay zekâ devriminin geleceğimizi nasıl etkileyebileceğini araştırdığı yeni kitabı Neksus’la, okurlarıyla buluşuyor. Kolektif Kitap'tan çıkan Neksus, insanlık tarihine bilgi ağları merceğinden bakarak, okurları Taş Devri’nden başlayıp günümüzün yapay zekâ çağına uzanan bir yolculuğa davet ediyor. Harari, Neksus’ta yapay zekânın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ve karmaşıklıkla yükseldiğini ve toplumların, bireylerin ve hükümetlerin bu devrime hazırlıksız yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor.
- 3
EDEBİYAT YAZILARI 1
(Abdülhak Şinasi Hisar)
Everest Yayınları, edebiyatımızın en özel isimlerinden Abdülhak Şinasi Hisar külliyatını yayımlamaya yazarın kurmaca dışı yazılarıyla devam ediyor. Kitap Hisar’ın, edebiyat ve sanatı fanilik, ilham, deha gibi kavramlarla birlikte yorumladığı, okumanın ve yazmanın felsefesi üzerine düşündüğü, sanatçının buhranını da unutmayarak, muharrirler, bilhassa genç edipler için nasihatlerini ortaya koyduğu yazılarından özenli bir seçki sunuyor. Ayrıca kitapta yazarın “Kitaplar ve Muharrirler” başlıklı yazıları arasından Edebiyat Yazıları 1 cildinin ruhuna uygun düşen yazılar da yer alıyor.
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- 4
ALACAKARANLIK İTİRAFLARI
(Şiro Hamao)
Japon polisiyesinin temellerini atan yazarlardan biri olan ve Japonya’nın en ünlü polisiye yazarı Edogawa Ranpo’yu da etkileyen Şiro Hamao, Alacakaranlık İtirafları’nda tıpkı Şeytanın Çırağı’nda olduğu gibi yine heyecan ve gizem dolu üç uzun öykü anlatıyor. İthaki Yayınları'ndan çıkan kitaptaki ilk uzun öykü “Alacakaranlık İtirafları”nda doktor Masao Yamamoto, hastane yatağındaki arkadaşı Ryūtarō Ōkawa’ya karanlık sırlarla dolu itiraflarda bulunur. “Rüyada Cinayet”te Tōjirō cinayet işlemeye karar verir ama işlediği cinayetleri hiç hatırlamaz ve rüya ile gerçek arasında kapana kısılır. “Yoldaki Suçlu”da ise bir tren yolculuğu rahatsız edici olayların yaşandığı bir korku treni yolculuğuna dönüşür.
- 5
SIR PERDESİ
(George Eliot)
Victoria döneminin öne çıkan kadın yazarlarından George Eliot’un ilk kez 1859 yılında Blackwood's Magazine’de isimsiz olarak yayımlanan uzun öyküsü Sır Perdesi, Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Döneminin frenoloji ve manyetizma gibi sözde bilimlerinden etkilenen Eliot’ın tek bilimkurgu eseri sayılan bu uzun öykü, insan ruhunun kuytu köşelerini yokluyor ve hayatın kader, beklenti, bilinmezlik, ölüm, saklı kötülük, tecrit, saplantılı tutku gibi karanlık ve gizemli yanlarını sorguluyor. Sır Perdesi, kehanet vizyonlarıyla lanetlenmiş bir adamın acılar içindeki ruhunu mercek altına alıyor.
- 6
HAYKIRIŞ
(Lu Xun)
Modern Çin’in en önemli edebiyatçılarından Lu Xun’un kaleminden çıkan ve dönemin acılarını, değişim arzusunu ve devrimci fikirlerini güçlü bir şekilde yansıtan kısa hikâyelerden oluşan Haykırış VakıfBank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitap, dönemin acılarını, değişim arzusunu ve devrimci fikirlerini güçlü bir şekilde yansıtan kısa hikâyelerden oluşuyor. Lu Xun, “Haykırış”ta Çin’in imparatorluktan cumhuriyete ve komünist rejime geçiş sürecindeki sorunları cesurca dile getiriyor.
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- 7
ZAMANDA SAKLI
(Demir Demirkan)
Usta müzisyen Demir Demirkan, 4 kitap – 4 albüm, Sandık Hikâyeleri projesiyle okurların karşısına çıkıyor. Sandık Hikâyelerinin ilk kitabı Zamanda Saklı Karakarga Yayınları etiketiyle çıktı. Demirkan, mistisizm ve spiritüelizm ile harmanlanmış hikâyelerde, hayatın işaretlerini okumayı bilenleri bir yolculuğa çıkarıyor. Demir Demirkan’ın güçlü anlatımıyla zamanın ve mekânın kalıplarını kıran; zamanda saklı bu hikâyeler, yaşam ve ötesine dair birbirinden özgün ipuçlarıyla okura yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.
- 8
İSİMSİZ KAFE
(Robert Seethaler)
Almancanın ve Alman edebiyatının büyük zanaatkârlarından biri olarak nitelenen Robert Seethaler'ın İsimsiz Kafe adlı romanı Timaş Yayınları'ndan çıktı. 1966'da Robert Simon'un açtığı kafeyi gündelik hayatlarının bir parçası haline getiren mahalleli ve onların hikâyeleri, dönemin Viyana’sına ve değişen Avrupa’ya dair izler sunuyor. İnsanın yola çıkma dürtüsüne dair bir roman olan eserde Seethaler, unutulmaz karakterlerinin gözünden, gündelik hayatın detaylarını işleyerek yeni olan her şey gibi sonu şimdiden belli “yeni dünya”nın hikâyesini anlatıyor.
- 9
TÜRK EDEBİYATINDAN 55 KLASİK HİKAYE
Edebiyat tarihinde iz bırakmış usta kalemlerin kısa hikâyelerini bir araya getiren, Türk Edebiyatından 55 Klasik Kısa Hikâye ve Dünya Edebiyatından 55 Klasik Kısa Hikâye adlı iki derleme Tefrika Yayınları'ndan çıktı. İlki kitapta Sabahattin Ali, Haldun Taner, Fürüzan, Yusuf Atılgan, Tomris Uyar, Tarık Dursun K., Halide Edip Adıvar, Ömer Seyfettin, Aziz Nesin, Memduh Şevket Esendal, Sevgi Soysal, Orhan Veli, Nezihe Meriç, Halit Ziya Uşaklıgil, Tezer Özlü, Necati Cumalı, Fakir Baykurt, Peyami Safa, Orhan Duru, Onat Kutlar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mahmut Yesari, Ahmet Rasim, Peride Celal, Nabizâde Nâzım, Sabahattin Kudret Aksal, Ahmet Mithat Efendi, Mehmet Rauf ve Samipaşazâde Sezai gibi edebiyatımızın önemli isimlerinden hikayeler bulunuyor. İkinci kitap ise Çehov, Moupassant, Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, Kafka, Joyce, Zweig, Zola, Poe, Hamsun, Fitzgerald, Gorki, Doyle, France, Daudet, Andersen, Rilke, O. Henry, Woolf, O. Wilde, Conrad, Puşkin, Irving, Pessoa, Istrati ve S. Hidâyet’e ait hikâyelerden oluşuyor.
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- 10
HAMBURG
(Marco Lupo)
Alman yazar Marco Lupo’nun 2019’da Campiello İlk Roman Ödülü’nü alan eseri Hamburg, Can Yayınları etiketiyle raflarda. Lupo’nun okuru 1943 Hamburg’unun yıkıntıları arasında, İngiliz bombardıman uçaklarından yağan ateş fırtınasına götüren romanı, kurgu ile gerçeklik, kâbus ile hayaller arasında, açlıktan kesilen seslerin, öfkeden yıpranmış bedenlerin ve kül olmuş anıların tam ortasında heybetli bir anıt gibi yükseliyor.
- 11
KLASİK ÇAĞIN KAYBOLAN HARİKASI ARTEMİZ TAPINAĞI
(Prof. Dr. Ahmet Denker)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Denker’in Efes’teki Artemis Tapınağı’nın dijital rekonstrüksiyonunu ele aldığı Klasik Çağın Kaybolan Harikası Artemis Tapınağı Tarihçesi, Mimarisi ve Dijital Rekonstrüksiyonu adlı kitabı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. Sanal modelleme ve rekonstrüksiyon alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Denker, kitabında dünyanın 7 harikası arasında yer alan Artemis Tapınağı ile ilgili 10 yılı aşkın süredir sürdürdüğü araştırmalarının sonucunu paylaşıyor.
- 12
PEKİ AMA... KİM BU MOZART?
(Giulia Calandra Buonaura)
Dinozor Çocuk'un çocukları sanatçılarla, sanat tarihiyle ve dünya tarihinin önemli isimleriyle tanıştıran serisinin Peki Ama... Kim Bu Mozart? adlı beşinci kitabını okurlarla buluştu! Giulia Calandra Buonaura’nın yazdığı, Luca Poli’nin resimlediği Pek Ama... Kim Bu Mozart?, klasik müziğin gelmiş geçmiş en büyük dehalarından biri olan Wolfgang Amadeus Mozart’ın hayatını ve müziğini hem eğlenceli hem de bilgilendirici ve akıcı bir anlatımla ele alıyor. Mozart’ın sadece müziğini değil, kişil iğini, yaşam tarzını ve dönemini de yansıtan kitap, ölümsüz bestecinin çocukluğundan büyük başarılarına kadar hayatının pek çok dönüm noktasını anlatırken Mozart’ın sanatı, dehası ve karşılaştığı zorluklarla ilgili derin bir bakış da sunuyor.
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