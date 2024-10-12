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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış var. Hava sıcaklığının, Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı bildirildi. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 07:03 Güncelleme: 12.10.2024 - 07:03
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        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL'UN BATISINDA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların; İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

        MARMARA'DA SICAKLIK 5 DERECE DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

        ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yağışların Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor; 16.00-23.00 saatleri arasında sağanak tahmin ediliyor

        İZMİR: 30, Az bulutlu

        KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yağışlı

        BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı

        EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu

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        DENİZLİ: 33, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 29, Az bulutlu

        ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ARTVİN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ERZURUM: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 29, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 31, Az bulutlu ve açık

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        #hava durumu istanbul
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