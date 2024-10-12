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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'UN BATISINDA KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların; İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA'DA SICAKLIK 5 DERECE DÜŞÜYOR Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak: ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yağışların Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor; 16.00-23.00 saatleri arasında sağanak tahmin ediliyor İZMİR: 30, Az bulutlu KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yağışlı BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu REKLAM DENİZLİ: 33, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 29, Az bulutlu ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu MERSİN: 29, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 31, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu ARTVİN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu ERZURUM: 20, Parçalı ve çok bulutlu KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 31, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 29, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 31, Az bulutlu ve açık