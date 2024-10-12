YAVAŞ SEYAHAT BİR ZİHNİYETTİR

Yavaş seyahat, yalnızca fiziksel bir hareket değil, aynı zamanda bir zihniyettir. Bir yerin tadını çıkarırken çevreye duyarlılık göstermek, daha az turist gibi davranmak ve daha çok bir yerlisi gibi hissetmek bu anlayışın temellerini oluşturur.