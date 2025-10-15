Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gaz kaçağı iki can aldı! Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü! | Son dakika haberleri

        Gaz kaçağı iki can aldı! Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!

        Aksaray'da yürekleri yakan bir facia meydana geldi. Kentte bir evde yaşanan olayda doğalgaz sızıntısı nedeniyle 21 yaşındaki Meryem Ölmez ile 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 09:32 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:54
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Aksaray'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Meryem Ölmez (21) ve oğlu Halil İbrahim Ölmez (1) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 22.30 sıralarında 4 katlı binan 1'inci katında meydana geldi. Köyden evine dönen Mehmet Ölmez, kapıyı açıp girdiği evde 3 yıllık eşi Meryem ve oğlu Halil İbrahim Ölmez'i kanepede hareketsiz yatarken buldu.

        TÜM MÜDAHALELER SONUÇSUZ KALDI

        Ölmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Meryem Ölmez’i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Halil İbrahim Ölmez’i de özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne ve oğlu doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Çağırılan doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri, evdeki sızıntı nedeniyle gaz akışını kesti. Anne ve oğulun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Bu arada evin girişinde küçük Halil İbrahim’in çocuk arabası ile oyuncaklarının olduğu görüldü.

        AA'da yer alan habere göre de anne Meryem Ölmez, akşam oğlu Halil İbrahim'in üşümemesi için, tadilat gören evlerindeki doğalgazla çalışan kombiyi çalıştırıp yattı. Uzun süre anne ile oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

