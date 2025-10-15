Kamyonla kuyumcuyu soymaya gittiler! Film değil gerçek!
İstanbul'da filmleri aratmayan bir kuyumcu soygunu gerçekleşti. Şüpheliler soyguna bir kamyon ve bir araçla gitti. Dışarıdan kimsenin görmemesi için kamyonla yolu kapatan şüphelilerden 2'si içeri girerek altın almak istediğini söyledi. Kasayı açan iş yeri sahibine tezgahtan atlayarak saldıran şüpheliler, kuyumcudan bir kilo altın ile 300 bin lira nakit parayı alarak araçla kaçtı. Ortaya çıkan saldırı anı görüntüleri dehşet saçtı. Şüphelilerin daha önce de para taşıyan bir kuryeden 2 milyon 300 bin lira gasp ettikleri belirlendi. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..
Dehşet saçan olay 6 Ekim günü Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde sabah saat 09.14 sıralarında meydana geldi.
Olayda, kuyumcu soyuldu ihbarı üzerine ilçe ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hızla bölgeye gitti.
4 KİŞİ SALDIRDI
İş yeri sahibi polise, sabah saatlerinde dükkanı açtığı sırada 2 kişinin gelerek altın almak istediğini belirterek “Ben kasayı açtığım sırada 2’si bana bana saldırdı sonra içeri giren 2 kişi daha beni darp ederek altın ve 300 bin TL nakit parayı alıp kaçtılar” dedi.
AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMADI
Dükkan sahibinin ifadesinin ardından iş yerinin güvenlik kamera kayıtları incelendi. İzlenen görüntüler aksiyon filmleri aratmadı. Görüntülerde iş yerine gelen 2 şüpheli, dükkan sahibinin kasayı açmasını bekliyor. Kasayı açtığını fark eden şüpheliler tezgah üzerinden atlayarak iş yeri sahibinin üzerine atlıyor.
İş yeri sahibi saldırıya uğrayarak darp ediliyor. Dışarıda bekleyen 2 şüpheli daha içeri girerek arkadaşlarına yardımcı oluyor. Kasada bulunan yaklaşık bir kilo altın ile 300 bin TL parayı alan şüpheliler dükkandan çıkarak kaçıyor.
FİLM GİBİ SOYGUN
Olay sonrası çalışma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri akıllara durgunluk veren detaylarla karşılaştı. Yapılan çalışmalarda soyguncuların olay yerine bir kamyon ve bir araçla geldiği tespit edildi. 6 kişi oldukları saptanan soygunculardan biri kullandığı kamyonla iş yerinin içinde yaşanacak olan soygunun dışarıdan görülmemesi için kuyumcuya giden yolu kapattı. Soygunu gerçekleştiren 4 kişi dışarıda bekleyen ve aracı kullanan 5’inci kişiyle olay yerinden kaçtı.
2 MİLYONLUK GASP OLAYI DA ÇIKTI
Yapılan kısa çalışmada kamyonu kullanan şüphelinin kimliği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 2 silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahların 29 Ağustos 2025 günü Esenyurt’ta bir TIR soygununda kullanıldığı belirlendi. Şüphelinin 2 milyon 300 bin liralık TIR soygununda da yer aldığı saptandı.
KARS’TA YAKALANDI
Bir şüphelinin yakalanmasının ardından diğer 5 şüphelinin otobüsle Kars’a doğru yola çıktıkları tespit edildi. Bu bilgi üzerine gasp ekipleri hızla yola çıkarken Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne şüphelilerin kimlikleri bildirildi. 5 şüpheli Kars’ta otobüs içinde yakalandı. İstanbul ekipleri tarafından teslim alınan şüpheliler megakente getirildi. Yakalanan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.