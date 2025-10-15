Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Kuzenlerin kanlı kavgası! Önce feci darp sonra bıçak | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kuzenlerin kanlı kavgası! Önce feci darp sonra bıçak!

        Adana'da, 38 yaşındaki Hüseyin Balkan, amcasının oğlu 35 yaşındaki Resul B. ve onun arkadaşı 28 yaşındaki Uğurcan U., tarafından dövülüp, bıçaklanarak öldürüldü. Kuzen Resul B.'nin ifadesinde, "Kuzenim aylak aylak geziyordu. 'Neden işe gitmiyorsun' diye uyardım. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.10.2025 - 10:27 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, 13 Ekim'de Hüseyin Balkan (38), evinin bulunduğu sokakta karşılaştığı amcasının oğlu Resul B. (35) ile tartıştı.

        AMCA ÇOCUKLARININ KANLI KAVGASI

        AA ve İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesinin ardından Hüseyin Balkan ile kuzeni Resul B. arasında kavga çıktı. Bir süre sonra kavgaya Resul B.'nin arkadaşı Uğurcan U. (28) da dahil oldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Kavgada Hüseyin B'yi bıçaklayıp darp eden iki zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. Evine giderek yardım isteyen Balkan, ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Balkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti.

        İKİ ZANLI BİR EVDE YAKALANDI

        Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için araştırma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlıların merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Şüpheliler, polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        "KUZENİM AYLAK AYLAK GEZİYORDU"

        Kuzen Resul U.'nun ifadesinde, "Kuzenim aylak aylak geziyordu. 'Neden işe gitmiyorsun' diye uyardım. Sonra kavga çıktı, ben de sopayla dövdüm. Ancak bıçakla onu yaralamadım" dediği öğrenildi. Diğer şüpheli Uğurcan U.'nun ise, "Ben de bıçak kullanmadım, olayla bir ilgim yok" diyerek kendini savunduğu bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Habertürk Anasayfa