Ordu-Giresun kara yolu Divane Camii mevkiinde, 18 Eylül'de, yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın şehit olmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

AA'da yer alan habere göre motosiklet sürücüsü tutuklu sanık Adem Topçu (27) hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

20'DEN FAZLA TRAFİK CEZASI VARDI

Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır.

Tedavisi sonrası tutuklanan Topçu'nun, daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenilmişti.