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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! İşte istenen ceza | Son haberler | Son dakika haberleri

        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!

        Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü, 27 yaşındaki Adem Topçu hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Topçu'nun, daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan da ceza aldığı öğrenilmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:38
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        Kontrol noktasında jandarmayı şehit etmişti! Sıcak gelişme!
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        Ordu-Giresun kara yolu Divane Camii mevkiinde, 18 Eylül'de, yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın şehit olmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        AA'da yer alan habere göre motosiklet sürücüsü tutuklu sanık Adem Topçu (27) hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan müebbet, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        20'DEN FAZLA TRAFİK CEZASI VARDI

        Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır.
        Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır.

        Tedavisi sonrası tutuklanan Topçu'nun, daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenilmişti.

        1 KASIM'DA YARGILANACAK

        Olaydan, 20 gün önce sözlenen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, 27 yaşındaydı.
        Olaydan, 20 gün önce sözlenen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, 27 yaşındaydı.

        Şüphelinin yargılanmasına 1 Kasım'da başlanacak.

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