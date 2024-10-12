Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi ayrıldı

EVLİLİK SORULARINA YANIT VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde gazetecilere röportaj veren Nilperi Şahinkaya, evlilikle ilgili sorular karşısında gülerek, "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" ifadelerini kullanmıştı.