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        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi ayrıldı - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi ayrıldı

        Uzun süredir aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi çifti ayrılık kararı aldı. Emre Yusufi, ilişkilerine "ara verdiklerini" belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 09:29 Güncelleme: 12.10.2024 - 09:29
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, bir mekan çıkışında objektiflere yakalanan Emre Yusufi, Nilperi Şahinkaya ile olan ilişkisi hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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          Grafik tasarımcı ve sanatçı Emre Yusufi, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Nilperi Şahinkaya ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı.

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          "ŞU AN İŞLERİMİZE ODAKLANIYORUZ"

          Emre Yusufi, ilişkisiyle ilgili sorulara, "Şu an işlerimize odaklanıyoruz" şeklinde yanıt verdi. Gazetecilerin "Ara verdiniz yani?" sorusuna ise Yusufi, kısaca "Yani" diyerek ayrıntıya girmeden soruyu geçiştirdi.

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          EVLİLİK SORULARINA YANIT VERMİŞTİ

          Geçtiğimiz günlerde gazetecilere röportaj veren Nilperi Şahinkaya, evlilikle ilgili sorular karşısında gülerek, "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" ifadelerini kullanmıştı.

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