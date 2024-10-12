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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu Efesli Stanley Johnson'ın evine 2 kurşun isabet etti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!

        İstanbul Kağıthane'de bir rezidansta yaşayan, Anadolu Efesli Stanley Johnson, Euroleague'de önceki gün F.Bahçe ile oynadıkları maçın ardından evine gitti. Johnson, 20. kattaki evinin camına isabet eden 2 kurşunun ardından polisi aradı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.10.2024 - 09:18 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:27
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        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
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        Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Stanley Johnson, Euroleague’de önceki gün F.Bahçe ile oynadıkları maçın ardından Kağıthane'de yaşadığı rezidansa gitti.

        2 KURŞUN CAMA İSABET ETTİ

        Rezidansın 20. katındaki dairesinin camlarına önceki akşam iki kurşun isabet etti. Olay sırasında evde bulunan Johnson seslerin ardından polisi aradı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        3. kurşunun da bir alt kattaki daireye geldiğini tespit eden polis çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Stanley Johnson
        #Son dakika haberler
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