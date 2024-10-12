Trabzon Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli dikildi!

Sonrasında da yavaş yavaş bungalovlar, oteller yapılınca Uzungöl bu hale geldi. O yüzden Uzungöl turizminin başlanma ve gelişme hikayesinde alabalığın çok kıymetli bir rolü var. Uzungöllüler olarak alabalığa bir minnet borcumuz olduğunu düşündük. Bu minvalde de Uzungöl Turizm Derneği başkanımızla beraber böyle bir alabalık heykelini buraya koyarak alabalığa karşı olan minnet borcumuzu ödemek, gelecek nesillere de bu hikaye anlatmak istedik" diye konuştu.