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        Haberler Spor Futbol Milli Takım MAÇ SONUCU: Türkiye: 1 - Karadağ: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Türkiye: 1 - Karadağ: 0

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk etti. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.10.2024 - 20:35 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:53
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, Samsun'da oynanan maçı 1-0 kazandı.

        İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Milliler, 69. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, maç 1-0 sona erdi.

        Bu sonucun ardından Ay-yıldızlılar gruptaki puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise yine puan alamadı ve son sıradaki yerini korudu.

        Grubun bir sonraki maçında A Milliler, 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. Aynı gün Karadağ, Galler ile deplasmanda karşılaşacak.

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        MONTELLA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

        UEFA Uluslar B Ligi'nin ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 19 Mayıs Stadı'ndaki Karadağ maçında İzlanda maçına göre ilk 11'de 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı.

        Montella, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile İsmail Yüksek'in yanı sıra Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Uğurcan Çakır'a karşılaşmada şans verdi.

        MAÇA ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARIYLA ÇIKTILAR

        İki ülkenin milli futbolcuları seremoniye, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şubesi (EMŞAV) ile Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün organizasyonu kapsamında şehit ve gazi çocuklarıyla çıktı.

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        33 BİN 919 KİŞİLİK STADYUM DOLDU

        Samsun, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 1 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı.

        33 bin 919 seyirci kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.

        Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.

        Stadyumda 50'si özel güvenlik, bini de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağladı.

        Tamamı dolan stadyumda Karadağ'ın az sayıdaki taraftarları da Samsunlularla birlikte maçı takip etti.

        Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu.

        Samsunlular, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.

        İki ülkenin milli futbolcuları seremoniye, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şubesi (EMŞAV) ile Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün organizasyonu kapsamında şehit ve gazi çocuklarıyla çıktı.

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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Çiğdem Karaaslan da stadyumdaki yerine aldı.

        TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDE

        Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım da izledi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında ceza sahası içindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic, topu son anda yatarak bloke etti.

        12. dakikada Türkiye'nin sağ taraftan kazandığı korner atışını Hakan Çalhanoğlu kullandı. Bu futbolcunun köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

        28. dakikada Karadağ'ın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Camaj kullandı. Bu futbolcunun orta-şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sona erdi.

        Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Samsun'da konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 yendi.

        53. dakikada Arda Güler'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top yan direği sıyırarak auta gitti.

        55. dakikada ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün yerden sert şutunda, kaleci Nikic'i geçen top direk dibine çarparak oyun alanı geri döndü.

        63. dakikada Marko Jankovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osmanjic'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

        69. dakikada Türkiye öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Yıldız'ın şutunda direk dibine çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci tamamladı: 1-0.

        87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zeki Çelik'in sert şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

        Karşılaşmayı Türkiye 1-0 kazandı.

        Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

        Hakemler: Daniele Chiffi, Alessio Berti, Luigi Rossi (İtalya)

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Dk. 62 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 68 Kenan Yıldız), Arda Güler (Dk. 83 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım)

        Karadağ: Nikic, Vukcevic, Sipcic, Vujacic, Marusic, Jovovic (Dk. 76 Brnovic), Kuc (Dk. 60 Marko Jankovic), Bakic (Dk. 90 Vukotic), Camaj (Dk. 60 Osmajic), Jovetic (Dk. 76 Mugosa), Krstovic

        Gol: Dk. 69 İrfan Can Kahveci (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk. 65 Arda Güler, Dk. 90+1 Kaan Ayhan, Dk. 90+3 Orkun Kökçü (Türkiye), Dk. 88 Brnovic, Dk. 90+3 Osmajic (Karadağ)

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