MSB: Rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışması nedeniyle emekliye sevk edilip tutuklanan Tuğgeneral Bilal Çokay'a, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilerek, rütbesinin geri alındığını açıkladı
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık faaliyetlere ilişkin 'Ateş Serbest- 2024' tatbikatının yapıldığı Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda basın toplantısı düzenledi.
YDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ
DHA'da yer alan habere göre hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili soru üzerine, "Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık.
"RÜTBESİ GERİ ALINMIŞTIR"
Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır" dedi.