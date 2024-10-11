Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik MSB: Bilal Çokay'ın rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        MSB: Rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışması nedeniyle emekliye sevk edilip tutuklanan Tuğgeneral Bilal Çokay'a, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilerek, rütbesinin geri alındığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 07:28 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık faaliyetlere ilişkin 'Ateş Serbest- 2024' tatbikatının yapıldığı Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda basın toplantısı düzenledi.

        YDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

        DHA'da yer alan habere göre hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili soru üzerine, "Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık.

        "RÜTBESİ GERİ ALINMIŞTIR"

        Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bilal Çokay
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Habertürk Anasayfa