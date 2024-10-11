MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık faaliyetlere ilişkin 'Ateş Serbest- 2024' tatbikatının yapıldığı Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda basın toplantısı düzenledi.

YDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili soru üzerine, "Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık.