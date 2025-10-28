Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in, kayıp şahıslar ve kadın cinayetlerine ilişkin eski dosyaların yeniden incelenmesi talimatı sonrası İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kriminal Şube, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

REKLAM advertisement1

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEMİŞTİ

DHA'daki habere göre bu kapsamda 2015'te Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkiinde bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığında defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı.

YÜZLENDİRME ÇALIŞMASIYLA KİMLİK TESPİTİ

Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışması ile cesedin, 10 yıldır kayıp olan Gülizar Bingöl'e ait olduğu belirlendi.

DNA'LAR EŞLEŞTİ, 1.5 AYDA 1027 KEZ ARAMIŞ

HTS analizlerinde Bingöl'ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu (42) ile sık sık iletişimde olduğu tespit edildi. Şüpheli Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden elde edilen DNA örnekleri ile Biroğlu'ndan alınan örnekler eşleşti. HTS incelemelerinde ayrıca Gülizar Bingöl ile şüpheli Biroğlu arasında kaybolmadan önce yaklaşık 1,5 aylık sürede 1027 kez telefon görüşmesi yapıldığı, kayıp bilgisinin ardından şüpheli tarafından aranmadığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TELEFONU, CESEDİN BULUNDUĞU BÖLGEDE BAZ VERDİ Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan daraltılmış baz çalışması raporuna göre de şüphelinin telefonunun 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 Ocak 2016 tarihlerinde farklı saatlerde cesedin bulunduğu Petekkaya Mahallesi'ndeki mağara ve çevresinde sinyal verdiği, ayrıca hattın 19 Ocak 2015'te de aynı bölgeden baz verdiği kaydedildi. CEP TELEFONU 3 GÜN KAPANDI Kayıp ihbarının yapıldığı 29 Temmuz 2015'te şüphelinin telefonunun Elazığ'ın Maden ilçesi civarında sinyal verdikten sonra kapandığı, 31 Temmuz 2015'te İzmir'de açıldığı ve yaklaşık 3 gün kapalı kaldığının tespit edildiği ve bu durumun da hayatın olağan akışına aykırı olduğunun değerlendirildiği belirtildi. "OLAY YERİNE HİÇ GİTMEDİM" Biroğlu, verdiği ifadede olay yerine hiç gitmediğini öne sürerek, "Gülizar Bingöl ile herhangi bir gönül ilişkim yoktur. Kaybolduğu gün de kendisiyle telefonda görüştüm ancak buluşmadım. Petekkaya Mahallesi kırsalındaki kayalık bölgeye gitmedim. Cesedin bulunduğu yeri yeni öğrendim ve Gülizar'ı kesinlikle öldürmedim. Cinayet sonrası kesinlikle olay yerine gitmedim. Kullandığım cep telefonumun olay yerinde verdiği baz sinyal bilgisi tespitine diyeceğim bir şey yoktur. Gülizar beni hep arıyordu, normal konuşuyorduk.

"BANA KIZ BULMAYA ÇALIŞIYORDU" Çocuğum olmadığı için evlenmek istiyordum, bana kız bulmaya çalışıyordu. Telefonda bana Gülizar'ın kaybolduğu haberini veren kişiler, ona ulaşamadıklarını bildirdikleri için arama gereği duymadım. En son benimle görüştü ama Gülizar'ın başına ne geldiğini bilmiyorum. Olay günü Ergani ilçesinde Gülizar tanımadığım bir numaradan beni aradı, 'Sana bir kız ayarladım, üç yoldan yukarıya doğru gel' dedi. Bahsettiği yere doğru gittim, 15-20 dakika bekledim. Kimse gelmeyince İzmir'e gitmek için Diyarbakır'a geldim. Sonrasında Gülizar ile herhangi bir irtibatım olmadı. Telefonumun kapanmasının nedeni, şarjının bitmesi olabilir. İzmir'e gittiğimde telefonumu şarja taktığımı hatırlamıyorum" dedi. "KAYBOLDUĞU GÜN, ÇANTA HAZIRLAYIP EVDEN ÇIKTI" Gülizar'ın eşi H.B. de ifadesinde, şüpheli Biroğlu'nun üvey ablasının oğlu olduğunu belirterek, eşinin kaybolduğu gün saat 09.00-10.00 arasında kendisini arayıp küfrettiğini, sonrasında ulaşamadığını söyledi. Şüphelinin eski eşi F. A. ise "Gülizar, Mehmet'in aracına binerdi ve hastaneye giderlerdi. Samimiydiler, gönül ilişkisi olup olmadığını bilmiyorum. Gülizar'ın kaybolduğu gün, Mehmet çanta hazırlayıp evden çıktı, birkaç gün sonra geri döndü" dedi.