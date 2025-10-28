Habertürk
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada | SON DAKİKA HABERİ

        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!

        Denizli'de, köy kahvesinde iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Y., tarafından bıçaklanan kardeşlerden Cengiz Berber ölmüş, kardeşi ise yaralanmıştı. Kavga anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde hayatını kaybeden Berber'in silahı doğrultması Mehmet Y.'nin ise onu bıçaklaması yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:53
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Denizli'de olay, Çivril ilçesi Yahya Mahallesi'nde 22 Ekim Çarşamba günü meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup köy meydanında karşılaşmış aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

        İKİ KARDEŞİ BIÇAKLADI BİRİ ÖLDÜ

        İki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Y., Cengiz Berber ile kardeşi Gökhan Berber'i bıçakla yaralamıştı. Olay yerindeki vatandaşlar tarafından araçla hastaneye götürülen Cengiz Berber yolda hayatını kaybetmiş, kardeşi Gökhan Berber ise ambulansla Çivril Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

        Hayatını kaybeden Cengiz Berber.
        Hayatını kaybeden Cengiz Berber.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Olayın ardından şüpheli Mehmet Y., ve babası Hasan Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        İki grubun sözlü başlayıp, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşen olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Y., babası Hasan Y., ve beraberindeki bir grup hafif ticari bir araçla köy meydanına geliyor. Burada karşılarındaki Cengiz ve Gökhan Berber kardeşlerle sözlü tartışma yaşadığı görülüyor.

        TÜFEĞİ DOĞRULTMUŞKEN SALDIRDI

        Daha sonra ise Cengiz Berber'in elinde bir tüfekle meydana gelmesi Mehmet Y.'ye doğrultması, çevresindekilerin ise ona engel olmaya çalıştığı dikkat çekti. Görüntülerin devamında Mehmet Y., umursamazca elinde tüfek olan Cengiz Berber'e yöneliyor ve bir anlık hamleyle saldırdığı görülüyor.

        ÖNCE BIÇAK SONRA SOPAYLA VURDU

        Arbede anında bir kişi Cengiz Berber'in elindeki tüfeği çekip alıyor. O esnada yere düşen Cengiz Berber'e Mehmet Y., önce bıçakla saldırıyor. Mehmet Y., elindeki bıçağın düşmesinin ardından bu kez yerdeki sopayı alarak Cengiz Berber'e saldırıyor.

        YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

        Cengiz Berber'e birkaç darbe vurduktan sonra bırakan Mehmet Y.'nin, bu kez Gökhan Berber'e doğru gittiği görülüyor. Daha sonra yerdeki Cengiz Berber ile sözlü tartışmaya devam eden Mehmet Y. ve beraberindekiler olay yerinden ayrılıyor. Çevredeki bir grup ise yolda hayatını kaybeden Cengiz Berber'i sürükleyerek araca bindiriyor.

