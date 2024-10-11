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İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, 5G sağlayıcısı olduğu, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT Teknoloji Merkezi’nde, Vodafone Business Cloud Day’in üçüncüsünü yoğun bir katılımla tamamladı. Türkiye’nin önde gelen sektör ve şirketlerinden konuşmacıların yer aldığı organizasyonda teknoloji dünyasının önde gelenleri, bulut bilişim ekosistemi, bulut trendleri ve buluta dair yeni regülasyonları konuşmak üzere KOBİ ve işletmelerle bir araya gelirken, bulut teknoloji kullanımının istenilen düzeylerde olmayan Türkiye’de, bulut ve yapay zekâ farkındalığına dikkat çekildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu: Bu yıl Vodafone Business Cloud Day’in üçüncüsünü gerçekleştirdiniz. Kısaca bahseder misiniz, etkinliğiniz nasıl geçti, katılım nasıldı? Bahsettiğiniz üzere bu yıl Vodafone Business Cloud Day’in üçüncüsünü, yine 5G sağlayıcısı olduğumuz Türkiye’nin ilk dijital üretim tesisi MEXT Teknoloji Merkezi’nde düzenledik. Bu yılki etkinliğimizde; bulut teknolojilerindeki en son trendler ve dönüşüm, yeni regülasyonlar, yapay zekânın bulut teknolojilerine entegrasyonu, bulut entegrasyonlarıyla fark yaratan uygulamalar ve başarı hikâyeleri gibi konuları ele aldık. Etkinliğimize katılan konuklarımız, Vodafone Business çözümlerini kullanan müşterilerimizin elde ettiği kazanımları ilk ağızdan dinleme ve birebir görme fırsatı yakaladı. Dayanıklı tüketimden lojistiğe, finanstan perakendeye kadar hemen her alanda bilgi teknolojileri yöneticilerinin yanında, ufuk açıcı konuşmacılarımızın yer aldığı programımızda özellikle KOBİ’lerin atması gereken kritik adımlara dikkat çektik. Türkiye’de bulut teknolojileri kullanımı şu anda ne yazık ki istenilen düzeylerde değil. Fakat böylesi etkinliklerle KOBİ’ler üzerinde de bulut farkındalığını artırdığımızı gözlemliyoruz.

REKLAM Bunun yanında artık klasikleşen bu buluşmalarımızda kendi sektörlerinde deneyimli isimleri bir kez daha bir araya getirirken, burada oluşturduğumuz iş ağıyla da katılımcılarımıza önemli bir fırsat sunduğumuzu düşünüyorum. Bu sene de büyük bir katılıma sahne olan Cloud Day’in oldukça verimli geçtiğini, bize gelen geri bildirimlerden anlıyoruz. Vodafone Business’ın bulut çözümlerinden kısaca bahsedebilir misiniz? Vodafone Business olarak uluslararası standartlardaki veri merkezilerinde sunduğu bulut çözümleri ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlıyoruz. Kullandığın kadar öde modeli, 7/24 destek ve uzman bulut danışmanları, son teknolojinin kullanıldığı uluslararası standartlardaki altyapı ve terzi usulü projelendirme yetkinliği ile bulut güvenliği için Vodafone Business uzmanlığını tüm KOBİ ve işletmelere sunabiliyoruz.

Vodafone Veri Merkezi Hizmetleri; Barındırma, Sanal İş Yükleri, Veri Kurtarma Hizmetleri ve Yönetilen Hizmetlerden oluşuyor. Barındırma ile verileriniz son teknolojiye sahip veri merkezlerinde korunurken yedekli altyapı iş sürekliliğinizi destekliyor. Sanal İş Yükleri, işletmenize paylaşımlı ve dedike bulut hizmetleri sağlıyor. Bu sayede Türkiye’nin en büyük paylaşımlı altyapılarından birini kullanarak kendi yönetebileceğiniz yazılım tabanlı arayüzlerinden faydalanabiliyorsunuz. Yönetilen Hizmetler ise tüm güvenlik ve barındırma ihtiyaçlarınıza zengin ürün ve servisler portföyü ile yanıt vererek Vodafone sorumluluğunda uçtan uca yönetim sağlıyor.

REKLAM Ayrıca yönetilen ve profesyonel hizmetler tarafında Genel Bulutla Yönetilen Hizmetler, Dedike Yönetilen Hizmetler, Profesyonel Hizmetler’in yanında 250’den fazla Managed Hizmet Ekibiyle Vodafone Business, uçtan uca bulut çözümleri sunuyoruz. Bulut çözümlerinizde geçen yıldan bu yıla ne gibi yeni hizmetler sunmaya başladınız? Ekip olarak en değer verdiğimiz konu, müşterilerimize her gün daha çok nasıl destek olabiliriz ve onlara en kaliteli hizmeti nasıl verebiliriz oluyor. Bunun için de dünya çapında düşünüp, en iyiyi hedeflememiz gerekiyor. Bu doğrultuda WMware Bulut Servis Sağlayıcıları için en yüksek iş ortaklığı seviyesi olan Pinnacle iş ortağı olduk. Broadcom’un VMware'i satın almasıyla ortaya çıkan yeni lisanslama modelleri gereği uç müşterilere hizmet veren tüm bulut hizmet sağlayıcılar, VMware Cloud Foundation paketini ve ek ürünleri yetkilendirilmiş Pinnacle ve Premier iş ortaklarından alabilir. Bizler de bu kapsamda hem gerekli lisansları hem de altyapı için gerekli tüm destek hizmetlerini müşterilerimize sunuyoruz.

REKLAM Bunun dışında yapay zekâ ile müşterilerimize kesintisiz bir deneyim sunmamızı sağlayan, ekip arkadaşlarımızın sorunlu durumları çözmesini hızlandıran “techbot”umuzu lanse ettik. Bu sayede uzman ekibimiz, çok geniş bir veri ve kullanım şekli kütüphanesi üstünden çalışan yapay zekâ robotuyla sorunlu durumları çok hızlı bir şekilde çözümleyebiliyor. Yanı sıra 2023 yılında yapay zekâya dayalı dijital asistanımız TOBi’yi tüm yetkinlikleri ile 542 Müşteri Hizmetleri kanalımıza entegre ettik. 542’yi arayan bireysel müşterilerimizi TOBi, Öner Erkan’ın sesi ile karşılıyor. Ayda ortalama 4,5 milyon çağrı, TOBi sesli asistan tarafından karşılanıyor.

Yine bulut hizmetlerinde farklılaştığımız diğer hizmetleri Açık Kaynak, SQL/Hana Veri Tabanı, Finans Topluluk Bulutları, Kamu Topluluk Bulutu, Container Platformları, Hyperscaler Bulut Platformları ve Servisleri ve Edge Computing Hizmetleri olarak sıralayabiliriz. Yapay zekâ, IOT gibi çözümlerin büyük veriler yaratması bulut çözümlerini ön plana çıkarıyor. Sizin bu şekilde verebileceğiniz müşteri örnekleriniz var mıdır? Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknolojisine dayalı sürücü davranış analizi çözümü, sürücülerin anlık olarak takip edilmesiyle işletmelerin tedarik zinciri süreçlerinde sürüş güvenliğinin sağlanmasına imkân tanıyor. Biz de Vodafone Business olarak görüntü işleme teknolojisi ile böyle bir çözümü devreye aldık ve Türkiye’nin önde gelen endüstriyel ve tıbbi gaz tedarikçisi Linde Gaz’a bağlantılı araç teknolojileriyle araçları akıllandıran ve sürüş güvenliğini sağlamaya destek verdik.

Bu bağlamda Linde Gaz, sürücülerini Vodafone Business’ın yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknolojisine dayalı sürücü davranış analizi çözümüyle anlık olarak takip edebiliyor. Bu çözümümüz için de bulut altyapısı gerekiyor. Yapay zekâ teknolojisinin sürüş güvenliği için kullanımı nedeniyle Türkiye’de bir ilk olan çözüm sayesinde sürücünün yorgunluk ve dikkat dağınıklığı dahil tüm davranışları algılanabilirken sürüş güvenliğini tehdit edebilecek bir durum anında raporlanabiliyor. Bu çözümümüz sayesinde 300’den fazla kazanın önüne geçtiğimizi söyleyebilirim. Bu durumda her ay yaklaşık 61, günlükte de iki adet potansiyel vakanın önüne geçildiğini, günlük olarak da bir insanın hayatının kurtarıldığını gösteriyor.

Son olarak siber güvenlik alanında yaptığınız yatırımlar hakkında sizden kısaca bilgi alabilir miyiz? Siber güvenlik hizmetleri pazarı tüm dünyada büyüyor. 2026 yılında ise pazarın büyüklüğünün 180 milyon dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte siber tehlikeler de artış gösteriyor. Bu pazarın büyümesindeki en büyük faktör, artan veri miktarı. Biz de Vodafone Business olarak veri merkezlerimiz üzerinden yedekli altyapımızla sağladığımız hizmetler sayesinde işletmelerin kritik uygulamalarını kesintisiz, güvenli ve verimli bir şekilde yönetiyoruz. Halihazırda coğrafi yedekliliğini çok önemsediğimiz toplam beş veri merkezimiz; özel ve güvenlikli server’larımızla bulut alanında Vodafone Business olarak biz de işletmelerimize hizmet sağlıyoruz. Bu açıdan en kritik konuların başında gelen siber güvenlik alanında şirketleri proaktif bir yaklaşımla yönlendiriyoruz. Şu anda İstanbul ve Ankara’da bulunan Siber Güvenlik Operasyon Merkezleri’mizde 300’den fazla metrik ile sistem takibi yapabiliyoruz.