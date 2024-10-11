Balık tezgahları doldu taşıyor... Ekim ayında hangi balıklar yenir?
Üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemizde her sonbahar içimizi ısıtan şeylerden biri de balık sezonunun açılışıdır desek abartmış olmayız herhalde! Yaz güneşi gökyüzünü kaplayana kadar sofralarımızı lezzet şölenine dönüştürecek olan balıkların hangisi hangi ayda lezzetlidir biliyor musunuz? Hadi gelin, ekim ayında yenebilecek balıklara beraber bakalım!
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Her sene olduğu gibi bu sene de takvimler Eylül'ün 1'ini gösterdi, balıkçılar ağlarını denize indirdi. Mutfağımızda balığın yeri ayrı. Özellikle kış mevsiminde hem lezzetiyle hem de içerdiği vitaminler ve minerallerle eşsiz bir boşluğu doldurduğu için sık sık yolumuz balıkçı tezgahlarına düşüyor.
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Evet, balığı gerçekten seviyoruz ama her balığın her ayda lezzetli olmayacağını, balıkların avlanması ve tüketilmesi gereken aylarda farklılıklar olabileceğini yeterince biliyor muyuz? Deniz suyunun soğuması ya da ısınması, balıkların popülasyonu ve lezzeti üzerinde başat bir rol üstleniyor.
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Örneğin, hamsiyi tavada nar gibi kızarttığınız ay lüferinizin pek de lezzeti kalmamış olabilir! Ya da istavritler torba torba mutfaklara taşınırken sardalyanın yüzüne bakan bulamayabilirsiniz! Hangi ayda hangi balığı yiyeceğinizi bilmek önemli. İşte ekim ayında tezgahları dolduran 'derya kuzuları' içinde yönelmeniz gerekenler...
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Palamut: Denize ağlar indiği gibi bu ağlara doluşan ilk balık her zaman palamut olur. Özellikle Eylül ve Ekim ayı palamutun en lezzetli olduğu aylardır. Eylül ve Ekimde palamut yağlanmış ve pişirilmeye hazır hale gelmiştir. Hele ekim ayında fiyatının da iyice düştüğü görülür.
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İstavrit: Balıkçılıkta av sezonu başladığı andan itibaren masaya gelen balıklardan bir diğeri olan istavritin de en lezzetli olduğu dönem eylül, ekim ve kasım aylarıdır. Tezgahta uygun fiyatlı istavrit bulursanız gönül rahatlığı ile alın, lezzeti yerindedir, mevsimidir!
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Çinekop: Eylül ayıyla birlikte yağlanıp lezzetine lezzet katan çinekop ekimde de sofralarınızda kendine yer bulabilecek balıklardan biri. Lüferin küçüğü olan çinekopu ister tavada ister fırında ister ızgarada pişirin, hepsi nefis olacak.
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Lüfer: Boğazın lüferi gibi var mı... Yok tabii! Hele aylardan ekimse, lüfer yağ tutmaya başladıysa, tadından yenmez! Ülkemizde İstanbul'un yanı sıra Bodrum, Çanakkale, Trabzon, Rize ve Tekirdağ da lüfer zengini denizlere sahiptir.
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Mezgit: Ekim ayında balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan yeni bir balık olur, bu balık mezgittir. Mezgitin av sezonu ekimde başlar. Meraklısı ekimde de mezgit alır ama bilenler mezgit için genelde Kasım'ın girmesini bekler...
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Zargana: Yaz aylarının sevilen balığı zargana için son zil çalıyor... Haziran gibi tezgahlara çıkan Zarganayı ekim ayına kadar yiyebilirsiniz ama ekimden sonra zargana bulunmaz.
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Uskumru: Ekim ayında ağlara takılan diğer taze ise uskumdur. Soğuk suların yağlı balığı uskumru, ekim ayı dedin mi avlanma dönemine girmiş demektir. Mart ayına kadar tezgahlarda kalmaya devam edecek olan uskumrunun fırında ya da ızgarada pişirilen hali epey lezzetlidir!
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