Balık tezgahları doldu taşıyor... Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Her sene olduğu gibi bu sene de takvimler Eylül'ün 1'ini gösterdi, balıkçılar ağlarını denize indirdi. Mutfağımızda balığın yeri ayrı. Özellikle kış mevsiminde hem lezzetiyle hem de içerdiği vitaminler ve minerallerle eşsiz bir boşluğu doldurduğu için sık sık yolumuz balıkçı tezgahlarına düşüyor.