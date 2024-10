Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin, Meclis'te kabul edilerek yasalaştığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal Medya hesabından paylaşım yaparak, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, yüce Meclisimizde kabul edilerek yasalaştı. Ana felsefesini öğretmenlik mesleğinin kutsallığından alan bu yasa, eğitim ailemize büyük bir değer katacaktır. Öğretmenlerimizin haklarını ve itibarını korumayı amaçlayan bu önemli adım, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim almasını sağlayacak. Yasanın çıkmasında katkısı olan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor, eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, öğrencilerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş erdemli insanlar olarak yetiştirecek.

Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme biçimleri ile ilgi ve yeteneklerini dikkate alacak ve kişilik haklarına saygı gösterecek, öğrencilerin, eğitim öğretim ortamında her türlü olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunmaları için çabada bulunacak.

Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek üzere, sınav puanı üstünlüğüne göre belirlenecek.

Terörle Mücadele Kanunu, Sosyal Hizmetler Kanunu ve milli sporcu kapsamındaki öğretmen adaylarının hazırlık eğitimine alınmasında, "sınav puanına sahip olmak" şartı dışındaki diğer şartlar aranacak.

Hazırlık eğitimine alınacaklara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

HAZIRLIK EĞİTİMİNDE BAŞARI

Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak.