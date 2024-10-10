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        İsrail yine Beyrut'a saldırdı

        İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 22 kişinin öldüğü, 117 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in hedef aldığı iddia edilen Hizbullah liderlerinden Vafik Safa'nın kurtulduğu belirtildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.10.2024 - 20:05 Güncelleme: 10.10.2024 - 23:19
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        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
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        Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

        Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

        Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 117 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        HEDEFTE KİM VARDI?

        Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.

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        Saldırı ve hedefte Safa'nın olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

        Üç güvenlik kaynağının Reuters'a yaptığı açıklamaya göre Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa, suikast girişiminden kurtuldu

        TAHLİYE UYARISI

        Öte yandan İsrail, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye için yeni tahliye uyarısı yaptı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye'deki bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmeleri uyarısında bulundu.

        SALDIRILARDA 2 BİN 141 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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