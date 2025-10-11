Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama

Hamas ve Filistinli gruplar, Gazze'ye dair ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada; Gazze ile ilgili gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır'ın takdir edildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in anlaşmaya bağlılığının sağlanması için Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'ye çağrıda bulunuldu.

Hamas ve Filistinli gruplar, küresel dayanışmaya değer verdiklerini bildirdi.

Gazze'nin yeniden inşası sürecinde Arap ve uluslararası katılıma hazır olunduğu ifade edilen açıklamada, yabancı vesayetin reddedildiği ve Gazze'de kurulacak hükümetin Filistin'in iç meselesi olduğuna dikkat çekildi.

HALİL EL HAYYA AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya anlaşmaya dair açıklamada bulunurken "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın açılışını, yardım girişini ve esir takasını içeriyor." demişti.

Hayya savaşın sona erdiğini ifade ederken "ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti." diye konuştu.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya "Direnişin kahramanları; düşmanın yerinden etme, açlık ve kaos gibi planladığı her şeyi boşa çıkardı. 2 yıl boyunca Gazze; Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı düşmana karşı cesurca savaşarak savundu" şeklinde konuştu. El-Hayya, İsrail'in daha önce anlaşmalara engel olduğunu işaret ederek "Düşman işi sürüncemede bıraktı. Katliam üstüne katliam gerçekleştirdi. Arabulucuların çabalarını defalarca engelledi." dedi. Halil el-Hayya, anlaşma kapsamında 250 müebbet hapis mahkumunun ve 1700 tutuklunun serbest bırakılacağını duyurdu. HAMDAN: HİÇBİR FİLİSTİNLİ SİLAH BIRAKMAYI KABUL ETMEYECEK Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, silah bırakma meselesine dair açıklamada bulundu. Hamdan, hiçbir Filistinlinin silah bırakmayı kabul etmeyeceğini ifade ederken "Filistinlilerin silahlara ve direnişe ihtiyacı var" diye konuştu.