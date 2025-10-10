Habertürk
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3

        Vincenzo Montella: Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Uğurcan Çakır, Bulgaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 20:02 Güncelleme: 10.10.2025 - 20:02
        • 1

          A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        • 2

          İşte Montella'nın açıklamaları:

          "ÇALIŞTIK VE NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ"

          "Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık. Ne gerekiyorsa yaptık. Yeni bir hocaları olduğunu biliyoruz, geçmişine de baktık oyunu için. Çalışma fırsatımız oldu. Rakibin güçlü ve zayıf yanlarına bakıyoruz hep. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz. Şunun farkındayız, yeni bir hoca ve yeni bir heyecan getirecek. Son bir fırsat olarak görüyorlar. Çok sıcak bir atmosferde karşılaşacağız. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takım ve zaman zaman çok kompakt oynayan bir takım. Gereken şekilde çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

        • 3

          "YARIN İLKE İMZA ATMAK İSTİYORUZ"

          "İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. Geldiğimden beri birçok ilke imza attık. Tarihi değiştirmek istiyoruz ve yarın da bir ilke imza atmak isteriz açıkçası."

        • 4

          "CAN UZUN'A İNANCIMIZ ÇOK BÜYÜK"

          "Can Uzun, çok iyi bir futbolcu. Genç yeteneklerimizden biri. İkinci ligde oynarken benimle oynamaya başladı. Ona ne kadar inandığımızı herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Ona karşı olan ümidimiz, potansiyeline inancımız çok büyük."

        • 5

          "İSPANYA MAÇINDAN DERSİMİZİ ALDIK"

          "Çok negatif bir maçtı hepimiz açısından. İlk dakikalardan bahsediyorum, iyi başladığımız bir maçtı. Sonrasında 2 gol yedikten sonra inancımızı kaybettik gibi oldu. Bu iyi değil, tekrarının olmasını hiç istemiyoruz. Bunun farkındalığı ile hareket ediyoruz. Bu maçı analiz ederken çok zorlandık. Çok can yakan sonuçlar. Bu sonuçları sevmiyorum. Çok önemli bir ders oldu. 2002'de de ağır bir mağlubiyet gelmişti, sonrasında muazzam bir turnuva geçirmişti takımımız. Avrupa Şampiyonası'ndan önce de oldu. Tarihimizde var bunlar. Bunlar bizi motive ediyor ve itiyor. Dersimizi aldık ve en iyisini yapmak için yarın sahada buluşacağız."

        • 6

          GÜRCİSTAN - İSPANYA MAÇLARI

          "İlk maçta kırmızı karta kadar çok doğru yönettik. Farklı bir deplasmanda çok iyi giden bir maçtı. Kırmızı karttan sonra rakibin sayısal üstünlüğü sahaya yansıdı. Agresif ve kompakt oynayan bir takım görüntüsü verdik. İspanya'ya karşı ilk dakikalar haricinde, zaman zaman geri dönüş sinyalleri gördük ama genel olarak kompakt olamadık, mesafeleri kaçırdık. Zorlu ve ders niteliğinde oldu. Bu maçta da eskisi gibi agresif ve kompakt oynayan takımı görmek istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız."

        • 7

          UĞURCAN ÇAKIR'DAN SAKATLIK YANITI

          A Milli Takım'da Montella ile birlikte Uğurcan Çakır yer aldı.

          Uğurcan Çakır, sakatlığı ve son durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bileğimde son maçlarda ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi. Dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Hocam görev verirse, elimden geleni yapmak istiyorum." yanıtını verdi.

