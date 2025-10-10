Vincenzo Montella: Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!

"İSPANYA MAÇINDAN DERSİMİZİ ALDIK"

"Çok negatif bir maçtı hepimiz açısından. İlk dakikalardan bahsediyorum, iyi başladığımız bir maçtı. Sonrasında 2 gol yedikten sonra inancımızı kaybettik gibi oldu. Bu iyi değil, tekrarının olmasını hiç istemiyoruz. Bunun farkındalığı ile hareket ediyoruz. Bu maçı analiz ederken çok zorlandık. Çok can yakan sonuçlar. Bu sonuçları sevmiyorum. Çok önemli bir ders oldu. 2002'de de ağır bir mağlubiyet gelmişti, sonrasında muazzam bir turnuva geçirmişti takımımız. Avrupa Şampiyonası'ndan önce de oldu. Tarihimizde var bunlar. Bunlar bizi motive ediyor ve itiyor. Dersimizi aldık ve en iyisini yapmak için yarın sahada buluşacağız."