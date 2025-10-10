Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması: TFF takipçisi olacaktır
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili soruya yanıt veren Özbek, TFF'nin konu hakkında inceleme başlattığını söyledi.
"FIFA VE UEFA NEZDİNDE YAPTIRIMLARI OLUYOR"
"Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmaya gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Ne yaptıklarını, nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladılar zaten. Burada TFF Başkanımız Sayın Hacıosmanoğlu, sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu, konunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bunun da takipçisi olacağını defalarca ifade etti. Geçtiğimiz günlerde televizyon yayınındaki konuşmasında da buna benzer açıklamalarda bulundu. Konu sadece Türkiye içerisinde konuşulan bir konu değil, FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Canlı örnekleri var. UEFA'nın, Fransa ve İngiltere'deki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri hatırlarsak hep benzer olaylardan kaynaklandı. Değerli TFF Başkanımızın yaptığı açıklamaları, tek tip sözleşmeyle ilgili konuştuklarını dikkate alırsak konu üzerine ciddiyetle eğilecektir. Konuyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. İzleyeceğiz. Konu sadece a takımı, b takımı, c takımı işi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içinde tüm kulüpler; şampiyonluk yarışması, kümede kalma yarışması, harcama limitleri... Tüm bunlara etki ediyor. Onun için TFF'nin konuyla ilgilendiğini, ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir veya iki kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve değerlendirmek lazım."
BARIŞ ALPER VE ICARDI AÇIKLAMASI
Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz ve Icardi'nin sözleşmeleriyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:
"Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek. Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır."