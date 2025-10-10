Habertürk
        Trump'ın enerji adımları Orsted'i sarstı! Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yeşil enerji projelerini durdurma kararının ardından zorlu günler yaşayan dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted, yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        10.10.2025 - 09:32
        Orsted 2 bin kişiyi işten çıkaracak
        Danimarka merkezli şirket, yeni iş planlarını ve stratejik önceliklerini açıkladı.

        Buna göre, Orsted, deniz üstü rüzgar enerjisine ve Avrupa'ya daha fazla odaklanacak.

        Şirket, 2027 sonuna kadar iş gücünün dörtte birine denk gelen yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

        Verimlilik önlemlerinin 2028'den itibaren yıllık yaklaşık 2 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 270 milyon avro) maliyet tasarrufu sağlamasını bekleyen Orsted, son zamanlarda ABD'deki aksaklıklar, küresel tedarik zinciri sorunları, önemli ölçüde artan faiz oranları ve proje gecikmeleriyle mücadele ediyordu.

        Şirketin ABD'deki faaliyetleri, Başkan Donald Trump'ın yeşil enerji projelerine karşı çıkması nedeniyle ciddi şekilde yavaşlamıştı.

