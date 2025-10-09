Tammy Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham, şu ana kadar 13 resmi maçta 8 gol atarken 2019-2020 sezonundan sonra en iyi sezon başlangıcını yaptı.
Son olarak Galatasaray ile oynanan derbide fileleri bulan İngiliz futbolcu, Süper Lig'deki 3. golünü atarken bu sezon toplamda 8 gole ulaştı.
Avrupa Ligi elemelerinde 1 ve Konferans Ligi elemelerinde 4 gol kaydeden Abraham, 13 resmi maçta 8 kez fileleri bularak son 6 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.
28 yaşındaki futbolcu, ilk 13 maçlık periyotlarda bundan önceki en iyi performansını ise 2019-2020 sezonunda Chelsea formasını giyerken yaşadı.
O sezonun girişinde aynı periyotta 9 gol kaydederken toplamda ise 46 maçta 18 gol kaydetti.
Beşiktaş'ın hücum planlarının tam merkezinde bulunan Abraham, omzundan sakatlık yaşasa da derbide forma giymişti.
Abraham'ın milli arada tam hazır hale gelip takımının yine en önemli kozlarından birisi olmaya devam edecek.
