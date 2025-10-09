Habertürk
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı

        Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri, şüphelilerden ikisinin saldırıdan 2 saat önce bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi. Alışveriş sırasında iki şüpheli marketin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:10 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:10
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Şişli'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisinin bir akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Şişli'de Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahla saldırı yapıldı.

        Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye götürülen Öktem, hayatını kaybetti. Saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy'de ormanda bulundu. Saldırıya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İKİ ŞÜPHELİ KAMERADA

        Öte yandan polis ekipleri, şüphelilerden ikisinin saldırıdan 2 saat önce bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi.

        Alışveriş sırasında iki şüpheli marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        #Serdar Öktem
        Yazı Boyutu
