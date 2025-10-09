Habertürk
        Haberler Dünya Gazze harabeye döndü: İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü saldırıların yarattığı yıkım böyle görüntülendi! | Dış Haberler

        Gazze harabeye döndü: İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü saldırıların yarattığı yıkım böyle görüntülendi!

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırıların, ABD Başkanı Trump duyurduğu ateşkes anlaşmasıyla sona ermesi umuluyor. Ancak İsrail'in iki yıldır sürdürdüğü saldırılarda Gazze yerle bir oldu, konutların yüzde 92'si hasar gördü ya da tamamen yıkıldı. Gazze'nin iki yıl önceki ve saldırıların ardından yaşanan tahribat havadan görüntülendi...

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 09.10.2025 - 11:46 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:46
        Gazze harabeye döndü!
        Bir zamanlar bulvarları, camileri ve bahçeleriyle dolu kalabalık sokaklara ve mahallelere ev sahipliği yapan Gazze kentleri, bugün yerle bir olmuş ve enkazla kaplanmış durumda.

        Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 9 Temmuz tarihli raporuna göre, Gazze'deki 436 bin konut birimi, yani toplam konutların yüzde 92'si hasar gördü ya da tamamen yıkıldı. Bölgede tüm yapıların yüzde 70'i ve yenilenmiş yolların yüzde 81'i tahrip edildi.

        BM'nin Nisan ayında yayımladığı başka bir rapora göre ise, ekilebilir arazilerin yüzde 83'ü, tarımsal su kuyularının yüzde 83'ü ve seraların yüzde 71'i zarar gördü.

        7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu başlatmıştı. Hamas'ın saldırısının ardından İsrail, Hamas'a karşı hava ve kara operasyonlarını başlattı ve o saldırılar 2 yıldır sürüyor. İsrail'in saldırılarında bugüne dek 70 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

        Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda ise bin 200 kişi öldü, 250’den fazla kişi de rehin alınarak Gazze’ye götürüldü.

        Gazze'de hala 50 rehine tutuluyor; İsrailli yetkililer bunlardan yaklaşık 20’sinin hayatta olduğunu düşünüyor. Serbest bırakılan rehinelerin çoğu diplomatik müzakereler sonucu özgürlüğüne kavuştu. Ancak daha fazla rehinenin bırakılmasını sağlayabilecek ateşkes görüşmeleri Temmuz ayında sonlandı.

        Bu hafta İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şehri’nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı. İki yıldır savaşın sürdüğü harap Filistin topraklarında askeri operasyonların genişlemesi, hem ülkede hem de uluslararası toplumda sert şekilde kınandı.

        İsrail ordusunun Gazze'nin yaklaşık yüzde 75'ini kontrol altında tuttuğunu belirtiyor.

        İsrail medyasına göre, şu anda Gazze Şehri’nde 900 bin kişi yaşıyor; bunların büyük kısmı askeri operasyonlar nedeniyle yerinden edilmiş sivillerden oluşuyor.

