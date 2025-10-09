ABD Başkanı Trump duyurdu: İsrail ve Hamas ateşkesi onayladı

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in acımasız saldırılarının hedefinde olan Gazze'de bugüne kadar 70 bine yakın sivil ve masum insan hayatını kaybetti. İki gün önce İsrail'in saldırılarında üçüncü yıla girilirken, ABD Başkanı Donald Trump Gazze planı ile ve Hamas ve İsrail heyetlerinin Mısır'da yaptıkları görüşmelerle ateşkes ihtimali artmıştı.

Beklenen ateşkes anlaşmasını ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde duyurdu. ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıkladı.

"BÜYÜK GURUR DUYUYORUM"

Sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin duyuru yapan Trump, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.

Trump, "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Trump, şöyle devam etti:

"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi. Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Trump, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin "tamamını" 13 Ekim Pazartesi teslim edeceğini belirtti. TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ Ayrıca Trump, Reuters'a yaptığı açıklamada "Bugün dünya için iyi bir gün" ifadelerini kullandı. Trump, anlaşmanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü de duyurdu. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Bu tarihi başarı için liderlerin birbirini tebrik ettiği" ifade edildi. REUTERS: İSRAİL İLK 24 SAATTE KISMİ ÇEKİLMEYİ TAMAMLAYACAK Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak, Netanyahu'nun anlaşmayı onaylamak için güvenlik kabinesini saat 15.00'da, hükümeti ise saat 16.00'da toplayacağını söyledi. Reuters'ın haberine göre, rehineler en erken cumartesi, en geç pazar günü serbest kalacak ve İsrail ilk 24 saatte kısmi çekilmeyi tamamlayacak

Konuya yakın kaynaklar Associated Press'e yaptıkları açıklamada, Hamas'ın önümüzdeki günlerde 20 canlı rehineyi serbest bırakmayı planladığını ve İsrail ordusunun Gazze'nin büyük bölümünden çekilmeye başlayacağını söyledi. Buan göre, rehinelerin cansız bedenleri daha sonraki aşamalarda kademeli olarak teslim edilecek ve İsrail ordusu bölgenin yüzde 70'inden çekilecek. Karşılığında ise İsrail tarafından tutulan yüzlerce Filistinli tutuklu serbest bırakılacak. TRUMP'IN GAZZE PLANI ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında gelişen diplomatik süreç devam ediyor. Donald Trump geçtiğimiz hafta Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun plana razı olması gerektiğini belirtmiş ve "Netanyahu razı oldu. Razı olmak zorunda başka seçeneği yok. Benimleysen razı olacaksın." şeklinde konuşmuştu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de anlaşmaya varılması konusunda çok yardımcı olduğunu söylemişti. Bir diğer açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için çok çaba sarf ettiğini söyleyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü biri, Hamas ona çok saygı duyuyor." diye konuşmuştu. ABD Başkanı'nın Gazze planı uyarınca, Filistinlilerden oluşan teknokrat bir hükümet kurulması öngörülüyor. Uluslararası uzmanların ve politikacıların yer alacağı Barış Kurulu'na ise Donald Trump başkanlık edecek. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da kurulda yer alması bekleniyor. Fransa ve İngiltere, plana olan desteklerini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'nin gelecekti yönetiminin Mahmud Abbas yönetimi tarafından üstlenilmesinin daha iyi olacağını belirtmişti. Putin, barışa yol açması durumunda Trump'ın planına destek vermeye hazır olduklarını dile getirmişti. HAMAS'TAN TÜRKİYE, KATAR, MISIR VE TRUMP'A TEŞEKKÜR Trump'ın açıklamasının ardından Hamas'tan da açıklama geldi. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu. REKLAM Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı. Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı. Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı. Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin, "Tanrı’nın izniyle tüm hepsini (esirleri) geri getireceğiz." ifadesine yer verdi. REKLAM İsrail Başbakanı, bugün kabinenin toplanacağını ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır'da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasını kapsayan anlaşma dolayısıyla tebriklerini iletti. HAMAS: LİSTEYİ TESLİM ETTİK Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesinin iletildiği belirtildi. Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimleri üzerinde nihai mutabakatın sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından isimlerin paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "son Filistinli esir serbest kalana kadar" çabaların sürdürüleceği aktarıldı.