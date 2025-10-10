TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Bartın'da yürek yakan kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bartın-Karabük kara yolunun Potbaşı mevkiinde meydana geldi.

TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Bartın’dan Karabük yönüne giden Hakan Demir (45) yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Satı Üncan’ın (66) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI

DHA'daki habere göre otomobil yol kenarına savrulurken, TIR ise ırmağa devrilmekten son anda kurtuldu.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Sevil Üncan (60) yaşamını yitirirken, otomobilden fırlayıp, TIR’ın altında kalan Satı Üncan ile araçta sıkışan Hakan Demir yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Hakan Demir ile Satı Üncan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. TIR şoförü Demir’in yağmurda ıslanmaması için gazeteciler ambulans gelene kadar şemsiye tuttu. Gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Satı Üncan da kurtarılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.