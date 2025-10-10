İsrail Gazze'de ateşkesi onayladı: Şimdi ne olacak?

İsrail'in iki yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de nihayet ateşkese ulaşıldı. İsrail ve Hamas arasında başlayan yıkıcı çatışmanın ikinci yıldönümünden sadece bir gün sonra, arabulucu ülke olan Mısır'da yapılan dolaylı görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış çerçevesinin ilk aşaması üzerinde anlaşma sağlandı.

İsrail ve Hamas heyetlerinin dün Mısır'da imzaladıkları ateşkes anlaşmasının ardından İsrail hükümeti de gece saatlerinde resmen ateşkesi onayladığını duyurdu.

ATEŞKES NASIL DUYURULDU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." dedi ve tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Gazze'de adım adım ateşkes 9 Ekim günü TSİ 12.00'da İsrail ve Hamas tarafları Mısır'da ateşkes anlaşmasını imzaladı ve ateşkesin yürürlüğe girdiği duyuruldu. Ancak İsrail kendi hükümetinin onayının ardından ateşkesin başlayacağını açıkladı, bu esnada İsrail'in Gazze'ye bombardımanı sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabineyi topladı. 10 Ekim gecesi TSİ 02.00 civarında hükümet ateşkesi imzaladı. Ateşkesin imzalanmasının ardından 24 saat içinde İsrail ordusu Gazze planında belirtilen hatta çekilmeye başlayacak. Hamas en erken cumartesi, en geç pazartesi olmak üzere rehineleri serbest bırakmaya başlayacak. 11 Ekim'den itibaren İsrail, aralarında 250 müebbet mahkumunun bulunduğu 1950 Filistin mahkumu serbest bırakacak. TARAFLAR MISIR'DA İMZA ATTI Trump'ın açıklamasından saatler sonra Hamas ve İsrail'den heyetler, arabulucu ülke olan Mısır'da ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak İsrail, hükümet onayının ardından anlaşmayı onaylayacağını duyurdu ve bu süreçte Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz? Haberi Görüntüle İSRAİL ANLAŞMAYI ONAYLADI İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önce güvenlik kabinesini daha sonra hükümeti toplayarak anlaşmayı onayladı. İsrail'in dün akşam TSİ 18.00 civarında onaylanmasının beklendiği anlaşma bu gece TSİ 02.00 sularında onaylandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısı yapıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı. REKLAM İsrail basınında yer alan haberlerde, kabine toplantısının ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner’in katılımıyla düzenlendiği belirtildi. Ben Gvir'den hükümeti dağıtma tehdidi 5 BAKAN KARŞI OY KULLANDI İsrail resmi yayın kurumu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 bakan karşı oy kullandı.

Karşı oy kullanan tüm bakanların Ben-Gvir ve Smotrich’in liderliğindeki partilere mensup olduğu aktarıldı. ŞİMDİ NE OLACAK? İsrail devlet televizyonu KAN, basına sızan ateşkes taslağını paylaştı. İsrail hükümetinin onayından sonra kararın arabuluculara bildireceği ve ateşkesin devreye girdiğinin duyurulacağı bildirilen metinde, ateşkesin açıklanmasından sonraki 24 saatte İsrail ordusunun güncellenen haritadaki hatlara çekileceği iddia edildi. İsrail ordusunun çekilmesi tamamlandıktan sonraki 72 saatlik sürede Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tamamını teslim edeceği, İsrail'in de buna karşılık 250 ağır hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esir ile 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1700 kişi ve 22 çocuğu serbest bırakacağı, ayrıca İsrail tarafından öldürülen 360 Filistinlinin cenazesinin teslim edileceği belirtildi. TRUMP İSRAİL'E GİDECEK Diğer yandan ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına göre esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını belirterek kendisinin de İsrail'e gideceğini söyledi. Trump pazar günü yola çıkmayı planladıklarını söyledi. Trump, ayrıca Gazze'nin yeniden inşası sürecinde buradaki Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını bildirdi.

Trump, Gazze'de ateşkes sürecinin iyi bir şekilde işleyeceğini ve bölgedeki tüm ülkelerin bu planı desteklediğini vurguladı. Gazze'nin yeniden inşa sürecinde Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını teyit edip etmediği yönündeki bir soruya, Trump, "Hayır, tam tersi, kimse zorla yerinden edilmeyecek. Biz böyle bir şey yapmayı hiç düşünmüyoruz. Bu harika bir plan, bu bir barış planı ve herkesin desteklediği bir plan." yanıtını verdi. İSRAİL BASINI: KISMİ ÇEKİLME 12.00'DE BAŞLAYACAK İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kısmi çekilmesinin yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının ardından ateşkesin resmi olarak devreye gireceği bildirildi. İsrail ordusu, Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerinin kısmi çekilmesine dair görüntüleri paylaştı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan haberde de İsrail askerlerinin "sarı hat olarak" adlandırılan noktalarda kısmi çekilmesinin yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin kısmi çekilme tamamlandıktan sonra resmi olarak yürürlüğe gireceği aktarılan haberde, İsrailli esirlerin de 13 Ekim Pazartesi günü serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.

Ateşkes anlaşması kapsamında, kısmi çekilme tamamlandıktan sonra Gazze'deki İsrailli esirlerin 72 saat içinde teslim edilmesi öngörülüyor. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını dün akşam onaylamasının ardından İsrail ordusu Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden kısmi olarak çekilmeye başlamıştı.