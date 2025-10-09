Ben Gvir'den hükümeti dağıtma tehdidi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümeti dağıtma tehdidinde bulundu.

Gazze'de sağlanan anlaşmaya dair konuşan Ben-Gvir "Netanyahu bana, Hamas'ın dağıtılacağının sözünü verdi. Bu gerçekleşmezse biz hükümeti dağıtacağız." dedi.

İsrailli aşırı sağcı bakan, İsrailli esirlerin serbest bırakılacak olmasından ötürü memnun olduğunu söylerken, Filistinlilerin serbest bırakılmasına karşı çıktı.

Müebbet hapis cezasına çarptırılmış İsrail hapishanelerindeki 250 Filistinli esirin serbest bırakılmasının çok ağır bir bedel olduğunu öne süren Ben-Gvir, anlaşmaya destek vermeyeceklerini ve Yahudi Gücü Partisi olarak hükümet toplantısı sırasında anlaşmaya karşı çıkacaklarını açıkladı.

"Aldatılmaya izin vermeyeceğiz." iddiasında bulunan Ben-Gvir, Hamas yönetimi varlığını sürdürürse Yahudi Gücü Partisi olarak hükümetten çekileceklerini açıkladı.

İsrail'de güvenlik kabinesinin sona erdiği ifade edildi. Gazze için varılan anlaşmanın onaylanması için geniş kapsamlı kabinenin toplanması bekleniyor.

WİTKOFF VE KUSHNER DE TOPLANTIYA KATILDI ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner, Gazze'de ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısına katıldı. İsrail basınındaki haberlere göre, Witkoff ve Kushner, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Witkoff ve Kushner, Netanyahu ile görüştükten sonra Trump'ın Gazze'de ateşkes planının görüşüldüğü İsrail kabine oturumuna katıldı. Ayrıca, Witkoff ve Kushner'ın, yarın Netanyahu'nun ülkesindeki güvenlik birimleriyle "Hamas sonrası Gazze'nin yönetimini" görüşeceği toplantıya katılması planlanıyor. BEN GVİR İLE WİTKOFF TARTIŞTI Öte yandan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff arasında sözlü atışma yaşandı. Ben-Gvir Witkoff'a Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla İsrail hapishanelerinden serbest kalacak Filistinli esirlerin isimlerinin olduğu listeyi gördüğünü ve bu isimlerden rahatsız olduğunu söyledi. Ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı Ben-Gvir, anlaşmayla barışın sağlanamayacağını ve söz konusu ateşkesi Witkoff'un kendi ülkesinde yapmayacağını savundu.

Witkoff ise aşırı sağcı İsrailli Bakan'a, "Seni anlıyorum ama sana kişisel bir hikaye anlatmak istiyorum. Aşırı dozdan ölen bir çocuğum vardı ve ona bu dozu veren kişinin ailesini öldürmek istedim. Ama mahkemeye gittiğimde, çok utanan ve af dileyen ailesini gördüm ve onları affettim." şeklinde karşılık verdi. Trump'ın damadı Kushner ise Hamas'ın dünya çapında yalnızlaştırıldığını savundu.