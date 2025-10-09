2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün 71 yaşındaki Macar yazar László Krasznahorkai'ye verildiği duyuruldu.

İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Mats Malm, açıklamasında "2025 Nobel Edebiyat Ödülü, kıyametvari bir dehşetin ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden çarpıcı ve vizyoner yapıtları nedeniyle Macar yazar László Krasznahorkai'ye verilmiştir" dedi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı 11 milyon İsveç kronunun (Yaklaşık 1.2 milyon dolar) sahibi oldu.

2002 yılında Imre Kertész'in ardından Nobel kazanan ikinci Macar yazar olan Krasznahorkai, Macaristan'ın güneydoğusundaki Gyula kasabasında doğdu. Budapeşte'de dil ve edebiyat, ardından hukuk eğitimi aldı.

1985'te yayımlanan Şeytan Tangosu adlı romanıyla büyük bir çıkış yakalayan yazar, bu eserinde benzer şekilde uzak ve kırsal bir bölgede geçen bir hikâyeyi konu aldı. Roman, Macaristan'da edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Krasznahorkai, Macar sinemacı Béla Tarr ile yakın bir yaratıcı ortaklık sürdürdü. Tarr, yazarın Şeytan Tangosu ve Karanlık Armoniler (The Werckmeister Harmonies) dahil olmak üzere birkaç eserini sinemaya uyarladı.

Krasznahorkai, 1993'te Direnişin Melankolisi (The Melancholy of Resistance) adlı eseriyle Alman Bestenliste Ödülü'ne layık görüldü. Öte yandan 2015'te Man Booker Uluslararası Ödülü'nü kazanarak bu ödülü alan ilk Macar yazar oldu. 2024 Nobel Edebiyat Ödülü "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verilmişti. 2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar olmuştu. Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2025 yıllarında 118 kez verildi. 18 kadın bugüne kadar Nobel'e layık görüldü.