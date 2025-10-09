Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı!

        2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı

        2025 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. İsveç Akademisi, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Macar yazar László Krasznahorkai'ye verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 14:03 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün 71 yaşındaki Macar yazar László Krasznahorkai'ye verildiği duyuruldu.

        İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Mats Malm, açıklamasında "2025 Nobel Edebiyat Ödülü, kıyametvari bir dehşetin ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden çarpıcı ve vizyoner yapıtları nedeniyle Macar yazar László Krasznahorkai'ye verilmiştir" dedi.

        Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı 11 milyon İsveç kronunun (Yaklaşık 1.2 milyon dolar) sahibi oldu.

        REKLAM

        2002 yılında Imre Kertész'in ardından Nobel kazanan ikinci Macar yazar olan Krasznahorkai, Macaristan'ın güneydoğusundaki Gyula kasabasında doğdu. Budapeşte'de dil ve edebiyat, ardından hukuk eğitimi aldı.

        1985'te yayımlanan Şeytan Tangosu adlı romanıyla büyük bir çıkış yakalayan yazar, bu eserinde benzer şekilde uzak ve kırsal bir bölgede geçen bir hikâyeyi konu aldı. Roman, Macaristan'da edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

        Krasznahorkai, Macar sinemacı Béla Tarr ile yakın bir yaratıcı ortaklık sürdürdü. Tarr, yazarın Şeytan Tangosu ve Karanlık Armoniler (The Werckmeister Harmonies) dahil olmak üzere birkaç eserini sinemaya uyarladı.

        Krasznahorkai, 1993'te Direnişin Melankolisi (The Melancholy of Resistance) adlı eseriyle Alman Bestenliste Ödülü'ne layık görüldü. Öte yandan 2015'te Man Booker Uluslararası Ödülü'nü kazanarak bu ödülü alan ilk Macar yazar oldu.

        2024 Nobel Edebiyat Ödülü "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verilmişti.

        2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar olmuştu.

        Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2025 yıllarında 118 kez verildi.

        18 kadın bugüne kadar Nobel'e layık görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #2025 Nobel Edebiyat Ödülü
        #nobel edebiyat
        #nobel
        #Alfred Nobel
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Habertürk Anasayfa