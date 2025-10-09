Türk dönerciler, Alman Heidi ile atağa kalktı

Türkiye, geçtiğimiz aylarda döner kebabın 'Geleneksel Özellik Garantili Ürün' (TSG) statüsü altında AB'de tescil edilmesi için başvuruda bulundu. Bu tescilin amacı, döner kebabın sadece Türkiye'deki geleneksel usulle üretildiği zaman bu isimle 'Döner kebap' adıyla satılmasını sağlamaktı.

Almanya, bu başvuruya itiraz eden ülkelerin başında geldi. Almanya'daki döner üreticileri itiraz etti. Hatta bazı Alman siyasetçiler; "Döner kebap, Almanya'ya aittir" şeklinde açıklamalarda bile bulundu.

Türkiye'nin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde 'Döner kebap' adı altında satılan dönerlerle ilgili başvurusu, olumsuz sonuçlandı. İstanbul merkezli Türk Döner Üreticileri Derneği (UDOFED) tarafından yapılan tescil başvurusu, AB tarafından reddedildi. Bu durum, Türkiye'nin döner kebabının sadece geleneksel yöntemlerle üretilen versiyonlarının bu isimle anılmasını sağlamaya yönelik çabalarını etkisiz hale getirdi. Sonuç olarak Türk usulü olmayan döner kebaplar, 'Döner kebap' olarak adlandırılabilecek, satılabilecek.

Üretim şekilleri farklı olan dönerlerin, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, özellikle Almanya gibi büyük pazarlar üzerinde 'Döner kebap' olarak satılmaya devam edecek olması, Türk mutfağı açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

MARKUS SÖDER 'SÖNER' OLARAK TESCİL ETTİRDİ Davanın gelişimiyle birlikte, döner kebabın başka adlarla anılmasına yönelik eğilimler de artıyor. Örneğin, Almanya'nın Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Lideri Markus Söder, döner kebabına olan ilgisini kullanarak, alternatif bir ürün olarak 'Söner' adını tescil ettirdi. Bu durum, Türk dönerinin yanında bir de Alman kökenli bir alternatifin piyasaya sunulması anlamına geliyor. Böylece, Türkiye'nin dünya genelindeki döner kebabının tanıtımları ve isimlendirilmesi konusunda ciddi bir rekabet ortaya çıktı. Bu gelişme, sadece Türkiye'de değil, Avrupa genelinde dönerin algısını ve yerel isimlendirmeleri de etkileyebilir. Marcus Söder Döner kebabın adını koruma altına alma çabası içindeki Almanya'daki Türk dönerciler, Alman model Heidi Klum ile atağa geçti. Döner kebabı bir hayli seven Klum'un döner yerken çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. Heidi Klum'ın döner kebabın nasıl yenmesi gerektiğini anlatması ünlü modelin, Türk usulüyle yapılması halinde döner kebabın 'Döner kebap' olarak adlandırılmasından yana olduğunu gözler önüne serdi. Klum'ın bu hareketi de doğal olarak Türk dönercileri bir hayli mutlu etti.