Galatasaray'da kiralık giden oyuncularda son durum ne?
Yaz transfer döneminde kadrosunda yenilemeye giden ve bazı oyuncuları kiralık olarak çeşitli takımlara gönderen Galatasaray, ligde liderliğini sürdürüyor. Peki sarı-kırmızılılardan sezonu başka takımlarda geçirmek için ayrılan futbolcular ne yaptı? İşte tüm ayrıntılar...
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, gelecek planları arasında yer almayan futbolcuları da kiralık olarak gönderdi.
Peki bu futbolcular şu ana kadar gittikleri takımlarında ne yaptı? İşte sarı-kırmızılıların kiraladığı oyuncuların performansları...
BERAT LUŞ
Galatasaray altyapısından yetişen ve sezon başında Esenler Erokspor'a kiralanan Berat Luş, buradaki performansıyla adından söz ettirdi.
18 yaşındaki kanat oyuncusu takımı adına, 9 maçta 5 gol - 2 asistlik katkı sağladı ve 531 dakika sahada kaldı.
ELIAS JELERT
Championship temsilcisi Southampton'a kiralanan Elias Jelert, forma şansı bulmakta zorlanan isimler arasında...
Danimarkalı sağ bek 3 maçta forma giyerken sadece 99 dakika sahada kaldı. İngiliz ekibinin 8.5 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor.
NICOLO ZANIOLO
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, burada 5 maça çıkabildi ve 283 dakikada 1 gollük katkı sağladı.
Çizme temsilcisinin İtalyan yıldızı 10 milyon Euro'ya veya 5 milyon Euro + gelecek satıştan %50 payla satın alma opsiyonu bulunuyor.
CARLOS CUESTA
Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta, yeni takımına çok iyi başlamasına rağmen sakatlanarak son 2 maçı kaçırdı.
Kolombiyalı stoper, 4 maça çıkarken 1 gollük katkı sağladı. Brezilya temsilcisinin 26 yaşındaki stoperi 5.75 milyon Euro'ya satın alma hakkı var.
VICTOR NELSSON
Daha fazla forma giymek için Galatasaray'la yol ayrımına giden Victor Nelsson, Hellas Verona'da takımın vazgeçilmezi oldu.
Ligde 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak istikrarı sağlayan Danimarkalı stoperin, 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
*Wilfried Zaha ve Przemyslaw Frankowski'nin opsiyonları zorunlu olduğu gerekçesiyle listeye dahil edilmemiştir.