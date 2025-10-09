Özgürlük Filosu'na katılan 3 milletvekili Türkiye'ye dönüş yaptı

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan, Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi.

Milletvekilleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulanan Ben Gurion Havalimanı'ndan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla öğlen saatlerinde başkent Bakü'ye gitti.

Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla 22.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler.

"Araca bindikten sonra uzun bir yolculuk yaptırıldı. Biraz ileri gidildi, geri gelindi. Yolda herhangi bir fikir değişikliği mi oldu, kanaat değişikliği mi oldu birtakım görüşmeler mi yapıldı buradaki detayları bilmemekle birlikte, hapishaneye götürülecekken birden kapılar açıldığında havaalanında olduğumuzu gördük dün gece saatlerinde. Havalimanında biraz daha durduk. Daha sonra, biz üç Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak tekrar havalimanının dışına çıkartılıp, bir polis merkezinde ayrı ayrı bölmelerde 12 saat bekletildik. Bugün öğle saatlerinde 12.30'da Azerbaycan'a yolculuğumuza kadar orada bekletildik. Ve Azerbaycan üzerinden sizlere kavuşmak nasip oldu."

"Oradaki vicdansız vahşet devam ederken, bizi milletvekillerimizle birlikte içinde Danimarka, Belçika, Fransa ve İrlanda milletvekillerinin de olduğu kafesli cezaevi aracına aldılar. Farklı farklı bölmelerdeydik. Biz tüm arkadaşlarımızla birlikte, aktivist arkadaşlarımızla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızla birlikte, limanda bütün süreçlerimizi aynı şekilde geçirdik. Aynı şekilde muamale gördük. Aynı hukuki süreçleri işlettik."

SUMUD VURGUSU

Vekil Ün, Sumud'un önemine vurgu yaparken "Sumud'la başlayan yolculuğumuz Vicdanla birlikte, Özgürlük Filosu ile birlikte neticelenmiş oldu. Aslında Sumud'un açtığı yol, onun kazandığı zafer, vicdanla Özgürlük Filosu'yla taçlanmış oldu diyebiliriz. Bugünlerde biz çok takip edemedik, sizler daha iyi takip ediyorsunuz iletişim araçlarımız olmadığı için. Barış görüşmelerinde İsrail'in alanını daraltacak girişimleri, bu Özgürlük Filosu yapmış oldu. Siyonizm'e karşı büyük zaferimiz vardır bu anlamda. O yüzden Özgürlük Filosu'na Sumud Filosu'na bu sivil direnişlere verilen desteği çok anlamlı buluyoruz." diye konuştu.

3 MİLLETVEKİLİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Azerbaycan Havayolları uçağıyla geldikleri İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından buradan ayrıldı.