Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Halil el-Hayya: Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz | Dış Haberler

        Halil el-Hayya: Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz

        Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya, "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın açılışını içeriyor" ifadesini kullandı. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan ise silah bırakma konusuna dair açıklamada bulunurken "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.10.2025 - 20:55 Güncelleme: 10.10.2025 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya anlaşmaya dair açıklamada bulunurken "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın açılışını, yardım girişini ve esir takasını içeriyor." dedi.

        Anlaşmanın sağlanmasında ortaya koyduğu önemli rolden dolayı arabulucu ülkeler Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür eden Hayya, bu ülkelerin yanı sıra savaşta kendilerine iştirak eden Yemen, Lübnan, Irak ve İran'ı da takdir ettiklerini söyledi.

        Hayya savaşın sona erdiğini ifade ederken "ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti." diye konuştu.

        Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya "Direnişin kahramanları; düşmanın yerinden etme, açlık ve kaos gibi planladığı her şeyi boşa çıkardı. 2 yıl boyunca Gazze; Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı düşmana karşı cesurca savaşarak savundu" şeklinde konuştu.

        Halil el-Hayya, kendilerine destek olan herkesi takdir ettiklerini belirtti.

        El-Hayya, İsrail'in daha önce anlaşmalara engel olduğunu işaret ederek "Düşman işi sürüncemede bıraktı. Katliam üstüne katliam gerçekleştirdi. Arabulucuların çabalarını defalarca engelledi." dedi.

        Halil el-Hayya, anlaşma kapsamında 250 müebbet hapis mahkumunun ve 1700 tutuklunun serbest bırakılacağını duyurdu.

        HAMDAN: HİÇBİR FİLİSTİNLİ SİLAH BIRAKMAYI KABUL ETMEYECEK

        Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, silah bırakma meselesine dair açıklamada bulundu.

        Usame Hamdan
        Usame Hamdan

        Hamdan, hiçbir Filistinlinin silah bırakmayı kabul etmeyeceğini ifade ederken "Filistinlilerin silahlara ve direnişe ihtiyacı var" diye konuştu.

        HAMAS SÖZCÜSÜNDEN İSRAİL AÇIKLAMASI

        Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail’in her zaman olduğu gibi “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını" söyledi.

        Hamas Hareketi Sözcüsü Kasım, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Gazze’de gelinen ateşkes süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kasım, İsrail’in her zamanki gibi “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını” belirterek, bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “süreci kontrol eden lider” imajını vermeyi amaçladığını ifade etti.

        REKLAM

        Arabulucularla sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Kasım, İsrail’in anlaşmayı uygulamaya zorlanması için yoğun çaba gösterildiğini kaydetti.

        Hamas’ın tüm müzakere turlarındaki temel hedefinin savaşın sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Kasım, “Hiçbir esir takası aşaması, saldırıların ve savaşın durdurulacağına dair açık bir taahhüt olmadan görüşülmedi,” ifadesini kullandı.

        Kasım, anlaşmanın “Gazze’ye yönelik iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın sonunu temsil ettiğini” belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun yüz binlerce şehit ve yaralıya yol açan bir “soykırım” işlediğini, ancak Filistin halkının tüm yıkım ve acılara rağmen direndiğini söyledi.

        Ayrıca, üzerinde mutabakata varılan zaman çizelgeleri ve esir listeleri bulunduğunu kaydeden Kasım, arabuluculara ve garantör ülkelere “İsrail’i bunları uygulamaya zorlamaları” çağrısında bulundu.

        Hamas Sözcüsü Kasım, “Esir değişimi dosyası, İsrail’in Hamas’ın sunduğu listeleri onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacak.” dedi.

        Kasım, İsrail’in hâlâ “Gazze’den çekilme ve Filistinli esir listeleri konusunda oyalama taktikleri” kullandığını belirterek, bunların “Filistin halkının moralini bozmayı amaçlayan son manevralar” olduğunu vurguladı.

        Arabulucuların anlaşmadaki rolüne değinen Kasım, “ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığındaki Amerikan yönetiminin de katılımıyla anlaşmaya varılmasında, Türkiye, Katar ve Mısır önemli bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Habertürk Anasayfa