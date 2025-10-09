Halil el-Hayya: Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya anlaşmaya dair açıklamada bulunurken "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın açılışını, yardım girişini ve esir takasını içeriyor." dedi.

Anlaşmanın sağlanmasında ortaya koyduğu önemli rolden dolayı arabulucu ülkeler Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür eden Hayya, bu ülkelerin yanı sıra savaşta kendilerine iştirak eden Yemen, Lübnan, Irak ve İran'ı da takdir ettiklerini söyledi.

Hayya savaşın sona erdiğini ifade ederken "ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti." diye konuştu.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayya "Direnişin kahramanları; düşmanın yerinden etme, açlık ve kaos gibi planladığı her şeyi boşa çıkardı. 2 yıl boyunca Gazze; Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı düşmana karşı cesurca savaşarak savundu" şeklinde konuştu.

Halil el-Hayya, kendilerine destek olan herkesi takdir ettiklerini belirtti.

El-Hayya, İsrail'in daha önce anlaşmalara engel olduğunu işaret ederek "Düşman işi sürüncemede bıraktı. Katliam üstüne katliam gerçekleştirdi. Arabulucuların çabalarını defalarca engelledi." dedi.

El-Hayya, İsrail'in daha önce anlaşmalara engel olduğunu işaret ederek "Düşman işi sürüncemede bıraktı. Katliam üstüne katliam gerçekleştirdi. Arabulucuların çabalarını defalarca engelledi." dedi.

Halil el-Hayya, anlaşma kapsamında 250 müebbet hapis mahkumunun ve 1700 tutuklunun serbest bırakılacağını duyurdu. HAMDAN: HİÇBİR FİLİSTİNLİ SİLAH BIRAKMAYI KABUL ETMEYECEK Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, silah bırakma meselesine dair açıklamada bulundu. Usame Hamdan Hamdan, hiçbir Filistinlinin silah bırakmayı kabul etmeyeceğini ifade ederken "Filistinlilerin silahlara ve direnişe ihtiyacı var" diye konuştu. HAMAS SÖZCÜSÜNDEN İSRAİL AÇIKLAMASI Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail'in her zaman olduğu gibi "anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını" söyledi. Hamas Hareketi Sözcüsü Kasım, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Gazze'de gelinen ateşkes süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kasım, İsrail'in her zamanki gibi "anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını" belirterek, bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "süreci kontrol eden lider" imajını vermeyi amaçladığını ifade etti. Arabulucularla sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Kasım, İsrail'in anlaşmayı uygulamaya zorlanması için yoğun çaba gösterildiğini kaydetti. Hamas'ın tüm müzakere turlarındaki temel hedefinin savaşın sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Kasım, "Hiçbir esir takası aşaması, saldırıların ve savaşın durdurulacağına dair açık bir taahhüt olmadan görüşülmedi," ifadesini kullandı.

Kasım, anlaşmanın “Gazze’ye yönelik iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın sonunu temsil ettiğini” belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun yüz binlerce şehit ve yaralıya yol açan bir “soykırım” işlediğini, ancak Filistin halkının tüm yıkım ve acılara rağmen direndiğini söyledi. Ayrıca, üzerinde mutabakata varılan zaman çizelgeleri ve esir listeleri bulunduğunu kaydeden Kasım, arabuluculara ve garantör ülkelere “İsrail’i bunları uygulamaya zorlamaları” çağrısında bulundu. Hamas Sözcüsü Kasım, “Esir değişimi dosyası, İsrail’in Hamas’ın sunduğu listeleri onaylamasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacak.” dedi. Kasım, İsrail’in hâlâ “Gazze’den çekilme ve Filistinli esir listeleri konusunda oyalama taktikleri” kullandığını belirterek, bunların “Filistin halkının moralini bozmayı amaçlayan son manevralar” olduğunu vurguladı. Arabulucuların anlaşmadaki rolüne değinen Kasım, “ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığındaki Amerikan yönetiminin de katılımıyla anlaşmaya varılmasında, Türkiye, Katar ve Mısır önemli bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.