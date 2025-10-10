Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çalıştığı otelin lojmanında doğum yapan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy (19), erkek bebeğini havluya sararak terasa bıraktı. Kanaması nedeniyle hastaneye başvuran Kyzy, polis sorgusunda doğum yaptığını itiraf etti. Otele gelen ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

HAVLUYA SARIP TERASA BIRAKMIŞ

Olay, İçmeler bölgesinde bir otel lojmanında meydana geldi. Kanaması bulunan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, Bodrum Devlet Hastanesi’ne geldi. Burada yapılan kontrollerde, Kyzy’nin doğum yaptığı anlaşıldı. İhbar üzerine hastaneye polis sevk edildi. Ekiplerce, yapılan sorguda, Kyzy, çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığını, ardından bebeğini havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını itiraf etti. Otele giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerindeki incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zhanetta Ulukbek Kyzy’nin 5 ay önce Bodrum’a geldiği, kat görevlisi olarak otelde çalıştığı öğrenildi. Kyzy’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

