ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayından itibaren Çin'e yönelik, mevcut vergilerin üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirtti.

Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu kaydeden Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, şunları kaydetti:

"Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız."

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile planlanan görüşmesini iptal edip etmediğine dair soruyu yanıtlarken "Hayır, iptal etmedim. Görüşmenin olup olmayacağını bilmiyorum. Ama orada olacağım, görüşebiliriz." dedi. "MISIR'A GİDECEĞİM" ABD Başkanı, Gazze anlaşmasına dair de açıklamada bulundu. Trump, İsrail meclisi Knesset'te konuşma yapacağını ve ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini ifade etti. ABD Başkanı çok sayıda dünya liderinin de Mısır'da olacağını belirtti. Varılan ateşkesin kalıcı olacağını düşündüğünü ifade eden Donald Trump, her iki tarafın da savaşmaktan yorulduğunu dile getirdi. ABD Başkanı ayrıca, esirlerin pazartesi günü serbest kalacağını duyurdu. "Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞMEK İÇİN NEDEN KALMADI" DEMİŞTİ Donald Trump, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Çin'in hasmane tutum sergilemeye başladığını ifade etmiş ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 2 hafta içinde gerçekleşecek olan görüşmesi için bir neden kalmadığını belirtmişti. ABD Başkanı, "2 hafta içinde Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşecektik ancak bunun için bir neden kalmamış görünüyor." şeklinde konuşmuştu.

ABD Başkanı, Çin'in nadir elementlerle ilgili ürünler için için ithalat kontrolü uygulamak istediğini ifade ederken "Kimse böyle bir şey görmedi. Esasen, bu piyasayı tıkayabilir." dedi. Donald Trump, başka ülkelerinde bu durumla ilgili kendileriyle temas kurduğunu ve söz konusu ülkelerin de bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti. Çin'in diğer ülkeleri tutsak yapmaması gerektiğini işaret eden Trump, Çin'in mıknatıslarla başlayan süreçte aslında bunu planladığını söyledi. Çin'in bu ürünlerde tekel hâline geldiğini işaret eden Trump, kendilerinin de bazı konularda tekel pozisyonuna sahip olduğunu ancak kendisinin bugüne kadar bunu kullanmadığını ifade etti.