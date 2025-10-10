Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Donald Trump: Çin'e yüzde 100 oranında vergi uygulanacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e mevcut ödenen vergilerin üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, uygulamanın kasım ayından itibaren geçerli olacağını bildirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 23:57 Güncelleme: 11.10.2025 - 02:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayından itibaren Çin'e yönelik, mevcut vergilerin üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

        ABD Başkanı Trump, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirtti.

        Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu kaydeden Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, şunları kaydetti:

        "Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız."

        ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile planlanan görüşmesini iptal edip etmediğine dair soruyu yanıtlarken "Hayır, iptal etmedim. Görüşmenin olup olmayacağını bilmiyorum. Ama orada olacağım, görüşebiliriz." dedi.

        "MISIR'A GİDECEĞİM"

        ABD Başkanı, Gazze anlaşmasına dair de açıklamada bulundu.

        Trump, İsrail meclisi Knesset'te konuşma yapacağını ve ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini ifade etti.

        ABD Başkanı çok sayıda dünya liderinin de Mısır'da olacağını belirtti.

        Varılan ateşkesin kalıcı olacağını düşündüğünü ifade eden Donald Trump, her iki tarafın da savaşmaktan yorulduğunu dile getirdi.

        ABD Başkanı ayrıca, esirlerin pazartesi günü serbest kalacağını duyurdu.

        "Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞMEK İÇİN NEDEN KALMADI" DEMİŞTİ

        Donald Trump, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Çin'in hasmane tutum sergilemeye başladığını ifade etmiş ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 2 hafta içinde gerçekleşecek olan görüşmesi için bir neden kalmadığını belirtmişti.

        ABD Başkanı, "2 hafta içinde Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşecektik ancak bunun için bir neden kalmamış görünüyor." şeklinde konuşmuştu.

        ABD Başkanı, Çin'in nadir elementlerle ilgili ürünler için için ithalat kontrolü uygulamak istediğini ifade ederken "Kimse böyle bir şey görmedi. Esasen, bu piyasayı tıkayabilir." dedi.

        REKLAM

        Donald Trump, başka ülkelerinde bu durumla ilgili kendileriyle temas kurduğunu ve söz konusu ülkelerin de bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

        Çin'in diğer ülkeleri tutsak yapmaması gerektiğini işaret eden Trump, Çin'in mıknatıslarla başlayan süreçte aslında bunu planladığını söyledi.

        Çin'in bu ürünlerde tekel hâline geldiğini işaret eden Trump, kendilerinin de bazı konularda tekel pozisyonuna sahip olduğunu ancak kendisinin bugüne kadar bunu kullanmadığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        At izi ele verdi!
        At izi ele verdi!
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Dört büyüklerden dev borç!
        Dört büyüklerden dev borç!
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        "Bazı ülkeler nükleer deneme yapmaya hazırlanıyor"
        "Bazı ülkeler nükleer deneme yapmaya hazırlanıyor"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Habertürk Anasayfa